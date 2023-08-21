新华社北京8月21日电（记者邵艺博）外交部发言人汪文斌21日表示，美日韩三国领导人戴维营会晤在涉台湾、涉海等问题上对中方进行抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，蓄意挑拨中国与周边国家关系，严重违背国际关系基本准则，中方表示强烈不满和坚决反对，已向有关方面提出严正交涉。

汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

“我们也注意到美方表示美日韩伙伴关系不针对任何国家。中方敦促美方言行一致，将‘不寻求强化同盟关系反对中国’的表态落到实处，停止抹黑中方形象、损害中方利益，停止制造分裂对抗、损害地区和平稳定。”他说。

汪文斌表示，当前，亚太地区呈现两种趋势。一种是加强团结合作，推动地区经济一体化建设，《区域全面经济伙伴关系协定》《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》就是其中的代表。另一种是煽动分裂、对抗，企图复活冷战思维，美英澳、美日韩、美日印澳等各式封闭排他的“小圈子”就是代表。遗憾的是，前一种趋势看不到美国的身影，后者却都以华盛顿为轴心。

汪文斌说，亚太是和平发展的高地，不应成为大国角力的拳击场，更不应成为冷战、热战的战场。一切在亚太挑动“新冷战”的企图都将遭到地区国家和人民坚决抵制，一切在亚太建立和维护霸权的行径都注定以失败告终。“我们奉劝有关国家不要逆流而动，不要试图在亚太复制阵营对抗模式，不要以牺牲他国战略安全利益与亚太人民福祉为代价维护一己私利。”

汪文斌说，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是中国自己的事。中方坚持以最大诚意、尽最大努力争取两岸和平统一的前景，但绝不接受任何人、任何势力打着和平的幌子干涉中国内政。当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持。有关国家如果真的关心台海和平稳定，就应该恪守一个中国原则，停止纵容支持“台独”分裂势力及其分裂活动，以实际行动维护地区和平稳定。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

汪文斌说，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方在本国领土上开展建设活动，中国海警船在中国管辖海域进行维权执法活动，合理合法，无可非议。中国作为《联合国海洋法公约》缔约国，一贯忠实履行包括《公约》在内的国际法，不接受、不承认南海仲裁案非法裁决。

汪文斌表示，近年来，美国极力插手介入南海问题，怂恿、支持个别国家海上侵权，挑拨地区国家关系，是地区秩序的搅局者和破坏者。美国还纠集盟友在包括南海在内的中国周边海域频繁开展军事演习和抵近侦察，耀武扬威，加剧地区紧张局势，已成为地区和平稳定的最大威胁和挑战。

汪文斌说，中方将继续坚定维护自身的主权和安全利益，并同东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，开展涉海务实合作，坚定维护本地区的和平与稳定，努力推动本地区的繁荣与发展。

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