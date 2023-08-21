中国式现代化，是走和平发展道路的现代化。面对世界百年变局加速演进，今年以来，习近平主席以大国领袖的全球视野和使命担当展开元首外交，引领国际社会携手共行天下大道。系列报道《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴——习近平总书记今年以来治国理政纪实》今天播出《携手同行现代化之路 构建人类命运共同体》。

7月28日晚，夏夜的成都灯火璀璨，聚焦世界目光。一场具有中国特色、时代气息、青春风采的国际体育盛会拉开帷幕。

这是新冠疫情发生以来我国首个以开放形式举办的大型国际体育综合赛事。

大运会是青年体育的盛会，也是主场外交的舞台。习近平主席在成都举行欢迎宴会，会见多位外国领导人。一系列元首外交活动传递了以体育促团结，为国际社会汇聚正能量的鲜明信号，彰显了以大运会为契机，推动构建人类命运共同体的中国主张。

今年以来，昂首迈上新征程的中国，对外交往积极开展，大国外交按下“加速键”。中国元首外交高潮迭起，持续吸引全世界的目光。

3月20日，习近平主席抵达莫斯科，展开他再次连任中国国家主席之后的首次出访。

在同俄罗斯总统普京会谈时，习主席说，把中俄关系巩固好、发展好，是中方基于自身根本利益和世界发展大势作出的战略抉择，中方同俄方加强战略协作的大方向坚定不移。

十多天后，习近平主席在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎法国总统马克龙访华。这是全国两会闭幕后欧洲国家元首首次访华。

访问期间，两国元首在北京、广州两地进行友好深入的交流。

习主席指出，中法有能力、有责任超越分歧和束缚，践行真正的多边主义，维护世界和平、稳定、繁荣。

作为当今世界最重要的双边关系，中美关系能否重回正确航向备受世界关注。

6月19日，习近平主席在北京会见美国国务卿布林肯，阐明原则立场，并提出战略性、指导性意见，希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行、共同努力，让中美关系稳下来、好起来。

一个月后，习主席在会见美国前国务卿基辛格时指出，中美两国又一次处于何去何从的十字路口，需要双方再一次作出选择。展望未来，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前。

今年以来，习近平主席密集会见来华访问的亚洲、拉美、非洲、大洋洲国家领导人，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。

3月，习主席会见来华进行正式访问的马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙。今年以来，习主席同亚洲国家领导人举行一系列会谈会见，为本地区繁荣发展注入新动力。

4月，巴西总统卢拉率领庞大代表团访华。东西半球最大的发展中国家在此访中达成广泛共识、取得丰硕成果。

6月，在正式建交两个多月后，洪都拉斯总统卡斯特罗对中国开启历史性访问。习主席在同她会谈时说，中洪建交功在当今，利在长远。

今年以来，习近平主席先后同加蓬总统邦戈、厄立特里亚总统伊萨亚斯、刚果（金）总统齐塞克迪、阿尔及利亚总统特本等非洲国家元首在北京举行会谈，携手构建新时代中非命运共同体。

7月，习近平主席在会见所罗门群岛总理索加瓦雷时，提出以“四个充分尊重”为主要内容的中国对太平洋岛国政策。

在元首外交引领下，中国的朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。

今年以来，世界看到了中国缔造和平的能力与魄力。

6月14日，习近平主席在北京同到访的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。阿巴斯表示，高度赞赏中方成功斡旋沙伊对话。

沙特和伊朗这两个中东大国，曾经长期对立并断交七年之久。去年底，习主席访问沙特。双方发表的联合声明中表示，通过对话协商实现地区热点问题的和平政治解决。今年2月，伊朗总统莱希访华。习主席在会谈时说，中方愿继续为促进地区和平稳定发挥建设性作用。

在中方积极斡旋下，今年3月，沙特和伊朗在北京握手言和，同意恢复外交关系。在沙伊和解的示范带动下，中东地区迎来“和解潮”。

在同巴勒斯坦总统阿巴斯会谈时，针对延宕半个多世纪的巴勒斯坦问题，习主席提出三点主张，并表示中方愿为巴方实现内部和解、推动和谈发挥积极作用。阿巴斯对此表示感谢。

针对乌克兰危机外溢效应持续显现，今年以来，习近平主席同包括俄罗斯、乌克兰在内的多方领导人深入沟通，积极劝和促谈。中方发布关于政治解决乌克兰危机的立场文件，派中国政府欧亚事务特别代表访问利益攸关方，得到国际社会普遍赞誉。

从成功斡旋沙伊对话，到为解决乌克兰危机发挥建设性作用，习近平主席提出的全球安全倡议已经成为广受欢迎的国际公共产品，同全球发展倡议、全球文明倡议一起，彰显了新时代中国对完善全球治理的新思考、新贡献，进一步提升了中国的国际影响力、感召力、塑造力。

今年孟夏时节，古城西安迎来一场历史与未来交融的盛会。中国－中亚峰会是今年中国首场重大主场外交活动。

峰会上，习近平主席首次完整、集中、系统地向国际社会阐述对中亚外交政策。各国元首一致同意携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。习主席同中亚五国元首签署了《中国－中亚峰会西安宣言》。

一个多月后，另一场峰会在线上召开。习主席在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话，强调弘扬“上海精神”，构建上海合作组织命运共同体。

今年正逢“人类命运共同体”理念和“一带一路”倡议提出10周年。在上合峰会上，习主席发出来自北京的邀请。

大国外交启新程，共行大道天地宽。在习近平外交思想指引下，新征程上的中国将高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同各国人民一道携手同行现代化之路，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前行。

(责编：白宇、卫嘉)