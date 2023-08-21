新华网约翰内斯堡8月21日电（贾睿琪）在南非北开普省德阿镇附近的山地上，一座座白色风机昂然伫立。劲风吹过，风机叶片徐徐转动，这是中国国家能源集团龙源电力南非公司运营的德阿风电项目风机。

这是8月10日在南非北开普省德阿镇拍摄的龙源南非公司德阿风电项目风机。新华社记者 董江辉 摄

2013年10月29日，国家能源集团龙源电力南非公司中标位于北开普省德阿1期和Ⅱ期风电项目，总投资约25亿元人民币，总装机容量24.45万千瓦。德阿项目每年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于节约20多万吨标准煤，减排二氧化碳约70万吨，为南非清洁低碳发展作出积极贡献。

8月19日，国家能源集团董事王敏在第六届金砖国家媒体高端论坛智库报告发布暨研讨会上进行主旨发言。新华社记者 李亚辉 摄

日前，国家能源集团董事王敏在第六届金砖国家媒体高端论坛智库报告发布暨研讨会上进行主旨发言时表示，作为世界最大的能源供应商之一，国家能源集团在南非开发建设的德阿风电项目是南非最大风电项目，每年可为30万户居民提供清洁风电，创造性地构建了一种集项目、企业、社会、环境共融共生的生态发展模式，成为共建“一带一路”倡议的典型代表。南非新能源具有巨大的发展潜力，国家能源集团期待和南非合作伙伴一起，建设更多像德阿一样的新能源项目，推动能源可持续发展。

在评价国家能源集团与南非的风电合作项目时，卢旺达主流媒体《时间》新闻网首席执行官梅勒尔·穆林达比格维强调非洲现在非常需要这种合作。他介绍说非洲能源产能不足，但当地生活与生产的能源需求缺口巨大，与之相对的是非洲丰沛的风能、太阳能等可再生自然资源。他表示，非洲需要国家能源集团这种合作伙伴，并期待他们在非洲更多国家开展此类合作。“中非能源合作不光补充了当地的能源缺口，还带来了技术转移，帮助所在国培养专业人才。希望在更多非洲国家进行相关能源合作。”

龙源德阿项目的建设投运，迄今为当地提供了700多个就业岗位，同时提供专业技术支持和人员培训，从解决就业与促进当地社区发展方面造福南非当地居民，美化项目周边环境，推动企业可持续发展。

2021年12月24日，在南非北开普省德阿镇，达斯温·巴松实习期间在德阿风电项目学习电缆维护。 新华社发（受访者供图）

8月10日，在南非北开普省德阿镇，当地居民、变电站工作人员达斯温·巴松（左）与变电站副主管雷加特·范滕德在龙源南非公司德阿风电项目变电站工作。新华社记者 董江辉 摄

达斯温·巴松是南非立法首都开普敦东北750多公里的德阿小镇居民，每个工作日的清晨都会在家门口等待同事接他去20多公里外的地方上班，生活简单而幸福。他的人生故事，与中国风电企业有着千丝万缕的联系。

27岁的巴松说，龙源南非公司改变了他的人生，“如果没有它，我就不会成为今天的我，我也不会在今天我所在的地方”。

龙源南非公司每年投入450余万兰特（1元人民币约合2.62兰特）实施奖学金计划，迄今已资助112名成绩优异的贫困大学生。巴松就是其中之一。巴松从小立志成为一名工程师。他中学学习成绩优异，但因家境贫寒而无法负担学习费用。就在他几乎要放弃学业之际，来自中企的资助让他得以继续学业并在2019年考上大学。

大学毕业后，巴松出色完成实习工作，于2022年4月入职龙源南非公司，正式成为运营维护团队一员。如今，巴松已成为当地年轻人的榜样。“有很多人找过我，他们很想在龙源工作，”他说，“我希望龙源发展得更强大，这样就能为我们社区带来更多帮助。”

这是8月10日在南非北开普省德阿镇拍摄的龙源南非公司德阿风电项目风机和输电线路。 新华社记者 董江辉 摄

德阿项目开发过程中，坚持环境保护优先，现场长期驻扎第三方环保人员监测植物、鸟类等动植物的生态环境；在运行过程中，聘请当地专业噪音监测咨询公司、专业的自然资源和环境保护咨询公司，进行严格的第三方监测。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔接受新华社记者采访说，中国是非洲绿色能源转型的最大合作伙伴，正在逐步与非洲国家合作，实现绿色转型。中国在保持协调发展的同时保护环境的理念是解决气候危机的唯一出路。

这是8月10日在南非北开普省德阿镇拍摄的龙源南非公司德阿风电项目变电站。新华社记者 董江辉 摄

中国国家能源集团龙源电力南非公司运营的德阿风电项目，为当地留下了一个可持续发展的“绿色银行”，造福了当地民生，成为中非能源合作的典范。（参与记者：周楚韵、滕军伟、王雷、代贺）

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