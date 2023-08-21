新华社天津/开罗8月21日电 题：一座连接渤海和红海的产能示范园

新华社记者李鲲 姚兵 赵伟宏

“从渤海湾畔到红海之滨，我们以青春丈量一万五千里的事业长征……”

写在中非泰达投资股份有限公司内部手册扉页的这句话，揭开了“泰达人”在异国他乡复制中国产业新城的传奇历程。

紧抓基础设施建设和产能合作，中埃·泰达苏伊士经贸合作区在两国元首关心之下，逐渐成为对接中国“一带一路”倡议和埃及“苏伊士运河走廊经济带”的示范项目。

前不久，合作区刚刚庆祝了自己的“15岁生日”，新华社记者也再次走进位于中国与埃及的“泰达”，从三个细节感悟中埃共同发展、友好合作的历程。

像“依米花”一样创造奇迹

位于亚非欧三大洲交汇处的中埃·泰达苏伊士经贸合作区被当地人称为“泰达”，这是创立于1984年的天津经济技术开发区英文首字母缩写TEDA的音译。视觉标识的关联更体现了两者的关系——天津开发区标识由TEDA和1片绿色的树叶形“田”字组成，中埃·泰达苏伊士经贸合作区的标识则由6片绿色树叶环绕成一朵花的形状。

“泰达的‘田’字象征着合理规划的现代城区意识，我们将它以一朵埃及的‘依米花’造型展现，希望在这里书写奇迹。”中非泰达投资股份有限公司董事长刘爱民说，依米花是埃及传说中一种透明的6瓣花，被视为顽强、信念、奇迹的象征。

20世纪90年代中期，埃方有感于中国开发区的高速发展，表示希望中方帮助埃及在苏伊士建设开发区。苏伊士地区是一片戈壁，东临红海，西距首都开罗120多公里，地理位置和地质环境都与天津开发区极为相似。

“1998年，国务院确定由天津开发区承担此项目，这一项目成为‘泰达人’的光荣使命。”天津泰达投资控股有限公司董事长曲德福说。

2008年起，由泰达控股和中非发展基金共同成立的中非泰达主导合作区建设，开启了新篇章。

15年来，合作区吸引145家企业入驻，实际投资额超17亿美元，累计销售额超38亿美元，缴纳税费超2亿美元，直接解决就业超5000人，产业带动就业约5万人。

不仅仅是办公楼和生产线，星级酒店、游乐谷等配套设施也点缀其中。深度参与合作区建设的艾哈迈德·阿卜杜勒·巴基说，他和中国同事一起“在荒漠里建了一座城市”。

像“骆驼刺”一样扎根埃及

2016年1月21日，两国元首共同为中埃·泰达苏伊士经贸合作区二期揭牌，“泰达人”迎来高光时刻。

总结成功的秘诀，“投资者为中心”是他们提及的重点，而“骆驼刺”则是他们的自比。

“骆驼刺是埃及当地一种低矮的灌木，高温下常年不‘喝’一滴水，根系却可以长达四五十米，就像我们在这里的奋斗历程。”中非泰达副总经理魏建青说，立足产能合作，因地制宜培育产业链，是其中的关键。

“曾经，玻璃纤维对埃及乃至整个中东地区而言还是一个很陌生的名词。”中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司副总经理艾哈迈德·苏莱曼回忆着多年前的情景。

合作区对接中国企业巨石成立的巨石埃及公司，使埃及玻纤行业从无到有，并使埃及一举成为世界玻纤生产大国。难能可贵的是，为解决用水问题，该公司从设计之初就配套了海水淡化项目。

目前，合作区吸引了巨石、西电、美的等多家中资企业和来自埃及、阿联酋、加拿大等地的国际企业，1.34平方公里的起步区已全部开发完成，初步形成新型建材、石油装备、高低压设备、机械制造四大主导产业，6平方公里的扩展区也已有40家企业入驻，吸引协议投资超3亿美元。

与此同时，合作区正从“产业集群”向“产商协同”持续升级。2021年以来，合作区成功推动埃及境内首个中资保税仓项目正式运营，同时着力打造国际商品集散中心和汽车及零配件集散中心。

“即使是在新冠疫情之下的3年，我们90%的入区企业也是盈利状态，这是我们作为合作平台最有成就感的收获。”刘爱民说。

像浇灌“皂荚木”厚植发展基础

上个月，中埃·泰达苏伊士经贸合作区在埃及当地举行“十五周年庆暨战略升级活动”，前去参加活动的泰达控股职工王林强，给自己的首次埃及之行增加了一点“仪式感”。

从开罗机场到合作区，穿越广袤荒凉的戈壁，与繁华的合作区一同逐渐映入他眼帘的，还有一棵高大的皂荚木。

“皂荚木从种子到成树需要许多年，听同事说，这棵树几十年来一直陪伴在此，就如同我们的园区一样，挺拔生长。”王林强特意给它浇了两桶水，致敬中埃两国为合作区奉献的每一个人。

39岁的娜赫拉·伊马德如今已是埃及泰达特区开发公司首席执行官，她说，合作区先后5次安排她到中国接受培训，学习什么是经贸合作区，如何制定总体规划，如何建设和运营，如何做市场营销等，给予她最大的成长空间。

据介绍，合作区本地员工比例已达90%，其中女性占到五分之一。

同时，基于天津开发区模式、结合中埃·泰达苏伊士经贸合作区总结的“泰达海外模式”，也已通过咨询服务的方式应用于“一带一路”沿线十余个中国企业海外园区项目，助力海外园区发展。

站在15周年的新起点上，“泰达合作区2030愿景-战略升级规划”发布，将进一步推进产业聚集能力提升、产业服务能力提升、产业配套能力提升“三大工程”，更好服务“一带一路”建设。

埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁说，泰达合作区地处亚非欧三大洲要津，又是“一带一路”的重要支撑点，战略地位得天独厚，自己不仅看好合作区的下一个15年，更乐见合作区成为中埃两国合作的百年品牌。（参与记者：张宇琪）

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