新华社北京8月21日电 美国中部地区近日迎来高温闷热天气，受影响范围从墨西哥湾沿岸至五大湖区一带，多地最高气温创纪录。

美联社20日援引美国国家气象局气象专家莎拉·巴恩斯的话报道，继19日录得42.2摄氏度的本地最高气温后，得克萨斯州达拉斯-沃思堡地区20日最高气温有可能进一步冲至43.3摄氏度，而此前该地区同期最高气温为41.7摄氏度，出现在2011年。

8月17日，美国得克萨斯州达拉斯市一条交通要道旁的草坪几近干枯。新华社发（金新摄）

巴恩斯说，达拉斯-沃思堡地区夜间降温幅度不大。人们最关心的是“这确实会导致与高温有关的疾病风险增加”。

休斯敦20日最高气温达到42.2摄氏度，创1909年以来同期最高纪录。该市已连续22天最高气温不低于37.8摄氏度。

闷热天气让人不堪重负。位于休斯敦附近的普雷里维尤农业与机械大学新生报到活动中，38名学生18日晚间因脱水等与高温有关的疾病送医治疗。

这是8月17日在美国得克萨斯州弗里斯科市拍摄的三台高速运转的空调。新华社发（金新摄）

负责得克萨斯州电网运营的得克萨斯州电力可靠性公司20日呼吁该州3000万居民在美国中部时间19时至22时减少用电。这是该公司3天内第二次发出自愿节电呼吁。

密苏里州圣路易斯市紧急事务管理局在一份声明中说：“高温天气可能会对我们的朋友、家人和独居的邻居造成影响，尤其是如果他们不常使用空调的话。”声明呼吁民众关注酷暑中亲友的情况，帮助他们保持身体健康。

6月27日，在美国得克萨斯州达拉斯市郊，工人头顶烈日修复屋顶。新华社发（田丹摄）

密西西比州首府杰克逊最高气温19日达到创纪录的40摄氏度。密西西比图书节上，志愿者们分发冰水，人们手持小风扇，穿梭于室内和室外活动区域。在路易斯安那州新奥尔良市，有的餐厅增加休息日，来应对高温。

美国国家气象局20日对得克萨斯、路易斯安那、阿肯色、俄克拉何马、堪萨斯、密苏里、伊利诺伊、艾奥瓦和内布拉斯加等州发布超高温警告。此外，亚拉巴马、密西西比、田纳西、肯塔基、印第安纳、威斯康星、明尼苏达和南达科他等州部分地区收到高温警示。

依据天气预报，25日之前，圣路易斯市最高气温将维持在37.2至39.4摄氏度之间，叠加湿度因素，该市炎热指数将达到46.1摄氏度。炎热指数是一种综合空气温度和相对湿度来确定体感温度的指数，用于衡量真切感受到的热度。

《圣路易斯邮报》说，如果预报准确，圣路易斯市将遭遇2014年8月以来同期最糟糕的高温天气，当时该市连续7天最高气温徘徊在35摄氏度左右。

类似高温天气还将在未来一周出现在阿肯色州小石城。作为应对措施，当地开设了多个为民众服务的“降温中心”。（乔颖）

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