本报记者 贾平凡

在匈牙利布达佩斯机场，一名女士身穿匈牙利民族服装欢迎中国游客到来。

弗尔季·奥蒂洛摄（新华社发）

近日，中国文化和旅游部发布《关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》（以下简称《通知》），即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。新增名单包括美国、英国、日本、土耳其等78个国家和地区。至此，中国试点出境团队游国家和地区已增至138个。

外媒分析认为，中国对全球主要旅行目的地国家基本已全面开放。这不仅为中国出境游市场再添一把柴，也将为全球旅游市场复苏注入更多信心与动能。

“消费需求正在释放”

据路透社报道，自中国增加出境团队游目的地后，首艘国际邮轮8月11日从上海驶往日本，提振着疫情后陷入困境的邮轮业。报道称，在“蓝梦之星”号邮轮出发前一天，中国为本国公民进一步恢复国际旅行扫清了障碍，公布了第三批恢复出境团队游的国家和地区名单，其中包括美国、日本、韩国等重要市场。这艘由上海蓝梦邮轮运营、载有1000多名乘客的邮轮将驶往日本福冈、熊本、鹿儿岛和长崎。

另据韩联社报道，8月10日，中国宣布重启赴韩团队游后，截至8月11日上午，共有53艘将从上海出发的邮轮申请途中停靠济州港口。由此，直至明年3月，济州港和江汀港的停靠申请全部约满。

当地时间8月11日，美国交通部发布声明称，自今年9月1日起，将允许每周往返美国的中国客运航班数量增至18班，从10月29日起增至24班。目前往返航班数为每周12班。声明还称，中国政府也同意将每周往返中国的美国客运航班数增加1倍。

中国是美国重要的客源市场。美国国家旅游推广机构“品牌美国”首席执行官克里斯·汤姆森今年6月曾表示，美国旅游业无法全面复苏至疫情前水平，除非大批中国游客恢复前往美国。该机构已计划今年下半年增加在中国的推广，提高中国赴美游客数量。

“现在去英国有直飞的产品吗”“去日本大阪京都的跟团产品现在有哪些”“啥时候能有去新西兰的线路”……伴随着跟团游国家名单扩大消息的宣布，在线旅行平台的出境产品页面下，用户咨询量超出暑期平日10倍以上。多家外媒关注到，《通知》发布后，携程平台上出境游产品搜索瞬时增长超过20倍，其中，国庆出发时段最受关注，澳新等国家跟团产品热度飙升；同程旅行平台上，土耳其、澳大利亚的搜索和咨询热度最高；马蜂窝站内相关海外目的地热度平均涨幅超过150%，日本以高达350%的瞬时访问热度高居榜首。

美国消费者新闻与商业频道网站报道引用野村证券相关报告称：“随着许多游客涌向景点、餐厅和酒店，消费需求正在释放。”美国奥纬咨询合伙人伊姆克·沃特斯接受该网站采访时说，中国消费者的信心正在增长。

“出游需求及偏好已发生变化”

自今年初中国文化和旅游部宣布第一批和第二批出境团队游国家名单以来，出境旅游呈现有序复苏的良好态势。中国旅游研究院近日发布的《2023年上半年出境旅游大数据报告》显示，上半年出境游目的地共计接待内地（大陆）游客4037万人次，短距离出境游率先恢复，93.95%的游客出境游目的地集中在亚洲地区。

新西兰“新闻编辑室”网站刊文称，新西兰是中国首批20个恢复出境团队游的目的地之一。虽然是团队游，但足以让新西兰在旅游市场上占据领先位置。奥克兰机场首席执行官卡莉·胡里汉加努伊表示，中国游客重返新西兰的速度超过其他国家，仅过了4个月，人数就恢复到疫情前的84%，预计到今年9月，中国游客将达到疫情前的93%。中国个人自由行游客增加，新西兰的旅游公司也要做好准备，推出差异化的旅游项目。

据新加坡《联合早报》报道，中国游客出境游曾经以跟团走为主，但近年来选择自由行的人逐渐增多，他们利用互联网自行规划行程、预订机票和酒店。

泰国知名酒店品牌盛泰乐酒店及度假村集团亚洲销售总监马旭表示：“中国出境游重启后，我们第一时间与中国的旅行社业者做了信息互通，发现在经历了3年疫情之后，中国游客的出游需求及偏好已发生变化。整体来看，奢华酒店的恢复要更强劲一些。率先出境旅行的中国游客更希望体验安全、高品质的住宿，价格并不是第一考虑要素，这个趋势非常明显。”

据英国《旅游周刊》杂志网站报道，新冠疫情前，中国在出行人次和消费两方面都是世界第一大出境旅游市场。麦肯锡咨询公司最近的一项调查发现，2019年中国公民出境旅游1.55亿人次，旅游支出2550亿美元。这项调查还发现，中国游客探索境外目的地的热情未消减，约40%的受访者称有出境休闲旅游的计划。

“德国之声”引述德国旅游专家预测称，中国是世界上最大的游客来源市场，2023年中国游客预计将达到1.1亿人次。到2030年，这一数字预计将增加到2.28亿人次。

西班牙《消息报》网站报道称，中国是一个日益重要的市场，不仅因为中国中等收入群体规模壮大使得游客逐年增加，还因为中国游客平均支出很高。如今，中国游客中的国际客流逐渐恢复，意味着将向旅游业占比大的经济体注入新活力。

“张开双臂迎接中国游客”

路透社近日引述中国旅游研究院的数据称，2023年中国国内旅游收入预计将达到约4万亿元人民币，同比增长约95%，恢复至2019年水平的71%。预计2023年出入境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。

据美国《华尔街日报》网站报道，中国不断取消出境游团队限制，将提振全球旅游业。据美国“外汇街”网站报道，随着中国重新开放边境并放松防疫限制，预计今年全球旅游业将实现巨大飞跃。世界旅游组织预计，尽管存在逆风，但2023年国际游客人数可能达到疫情前的80%-95%。

根据联合国世界旅游组织的数据，2019年，全球游客消费总额约为1万亿美元，中国游客境外消费额就占1/4以上，对各国旅游经济贡献巨大。此次进一步放开后，中国出境团队游市场供需两端加速复苏，今年“十一”假期或迎来一波出境游高峰，将加速促进依赖旅游业的国家和地区经济复苏。

据新加坡《联合早报》报道，过去7年，全球观光旅游业每年的增长都超越全球整体经济表现，2016年创收多达7.6万亿美元。预计未来10年，近1/4全球新增就业机会与旅游业相关，而推动增长的主要动力将是中国旅游大军。

西班牙《消息报》网站报道称，全世界的旅游业已准备就绪，张开双臂迎接中国游客。根据法国外贸银行的研究报告，如果中国旅游客流强度恢复至疫情前水平，全球每年将获得1600亿美元的额外收入。

埃及阿拉伯研究院院长卡迈勒表示，中国是包括埃及在内的很多国家的重要客源国，中国游客的到来将帮助提升旅游目的地国家的收入。更重要的是，中国经济呈现持续向好态势，为世界经济复苏注入强劲动力。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)