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共话中国经济新机遇丨专访：对华水果出口增长体现南中双赢合作——访南非柑橘种植协会首席运营官保罗·哈德曼

2023年08月21日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡8月20日电 专访：对华水果出口增长体现南中双赢合作——访南非柑橘种植协会首席运营官保罗·哈德曼

　　新华社记者吕诚成 谢江

　　南非柑橘种植协会首席运营官保罗·哈德曼日前在接受新华社专访时表示，越来越多南非柑橘类水果出口到中国，丰富了中国消费者的选择，也促进了南非相关产业发展、带动当地就业，是南中两国经贸双赢合作的体现。

　　南非2006年起向中国出口包括柠檬在内的柑橘类水果。哈德曼告诉记者，2021年8月底，中国海关总署调整了相关进口检疫要求，让南非柑橘类水果输华更加便利，这给南非种植商和出口商带来对华出口重大机遇。

　　哈德曼说，南非是全球柠檬的重要出口国之一，中国市场增长潜力巨大。到2024年，南非有望每年向中国出口2.5万吨柠檬，这将为南非创造更多出口收入和就业岗位。

　　据介绍，2022年，南非柑橘类水果出口为当地14万人提供了就业机会，创造约16亿美元出口收入。

　　除柠檬外，南非还向中国出口葡萄柚、橘子等柑橘类水果以及猕猴桃、牛肉、葡萄酒等各类优质产品。中国连续14年成为南非最大贸易伙伴，南非连续13年成为中国在非洲最大贸易伙伴。

　　哈德曼说，柑橘类水果对华出口的增长是南中两国经贸务实合作成果之一。“我们对未来南中贸易的前景非常乐观，相信同中国的水果贸易将继续惠及南中双方。”他说。

(责编：白宇、卫嘉)

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