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厄瓜多尔提前举行大选

2023年08月21日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城8月20日电（记者廖思维）基多消息：厄瓜多尔20日举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员，任期至2025年。

　　当天早7时，全国4390个选举站正式向超过1300万选民开放，选民从8个总统竞选组合中选出意向人选，并就涉及石油和采矿业的两项提案进行投票。17时，选举站关闭，选举计票开始。厄全国选举委员会表示，此次大选实际参与率达到82.26%。

　　厄宪法规定，总统选举中，首轮投票得票率过半或得票率超过40%且领先第二名多于10个百分点的候选人直接当选总统；如果没有候选人达到以上条件，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票，得票多者当选。

　　这是厄瓜多尔首次在紧急状态下举行大选。选举当天，厄政府共部署逾10万名武装部队人员和警察执行安保工作。此外，为确保选举公开透明，超过2300名观察员共同监督选举流程。

　　按照选举日程，计票过程将持续至本月30日，最终结果将于9月23日公布，届时将宣布是否举行第二轮投票。

　　厄瓜多尔现任总统拉索于2021年5月24日就任，任期4年。今年3月以来，厄议会中的反对派议员以造成国有资产流失为由对拉索发起弹劾。拉索否认相关指控，并于5月17日宣布决定依据宪法解散议会，要求厄全国选举委员会准备举行新一届总统和议会选举。厄全国选举委员会5月宣布，厄总统和国民代表大会（议会）选举将提前至今年8月20日举行。随后，拉索于6月宣布，不会作为候选人参加提前举行的厄总统选举。

　　近期，随着选举临近，厄国内暴力事件频发。9日，厄总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥在首都基多北部参加选举集会时遭枪杀，总统拉索随即宣布全国进入为期60天的紧急状态。

(责编：崔越、刘洁妍)

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