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飓风“希拉里”逼近美墨边境　加州罕见发热带风暴预警

2023年08月20日13:33 | 来源：新华网
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新华社北京8月20日电 飓风“希拉里”在18日沿墨西哥濒临太平洋的海岸线肆虐时，已升为4级，以超过每小时200公里的风速向墨北部边境城市蒂华纳行进，逼近美国加利福尼亚州南部，可能使后者时隔80多年再次正面遭遇热带风暴。加州政府已罕见发布相关预警。墨美两国部分地区担心它将引发洪水、泥石流甚至龙卷风，正在做抗灾准备。

美联社援引天气预报信息报道，“希拉里”飓风在18日凌晨威力骤然升级，当天下午风势略减，最大持续风速从每小时230公里降至215公里，但预计当它19日晚接近墨西哥下加利福尼亚半岛时，其威力仍将是“飓风”级别。

据最新预测，“希拉里”飓风会在20日登陆该半岛一片人烟稀少地区，尔后继续向北，将给蒂华纳市带来强降雨。这个约190万人口的边境城市地形多丘陵，易发泥石流和洪水。该市部分居民住所简陋，还聚集有从拉美等地区进入该市准备入境美国的移民，防灾挑战大。蒂华纳市政府已在高风险区设立4处临时避难所，并向当地居民发出警告。

墨西哥已针对国内部分地区发布预警，并让1.8万名士兵待命，准备投入抗灾行动。

预报说，“希拉里”飓风在20日晚些时候接近美国加州南部地区时可能降级为热带风暴，并于21日凌晨登陆加州，加州及内华达州等美国西南部其他地区从19日开始会遭遇大面积强降雨。一些气象专家预测，这次降雨量有可能打破内华达州历史纪录。

按照预报，“希拉里”飓风即使降级也会是加州南部近84年以来遭遇的首个热带风暴。据美国国家气象局记录，该地区上一次有热带风暴登陆是在1939年。

美联社援引气象专家的话报道，加州南部很少正面遭遇热带风暴，它们往往被强风带往更西一点的海洋，或者进入墨西哥和美国西南部其他地区。

虽然还未抵达加州，“希拉里”飓风已开始扰乱当地生活节奏。美国职业棒球大联盟原本20日在加州南部有3场比赛，如今提前至19日举行。美国国家公园管理局关闭了“约书亚树”和“莫哈韦”两处国家保护区，以免游客遭遇洪涝被困。亚利桑那州等周边地区的城市正给居民和机构发放沙袋以抵挡洪水。

美国太空探索技术公司也推迟了原定19日在加州中部海岸基地实施的卫星发射任务，预计最快可能21日发射。该公司说，当前太平洋上的气象条件可能阻碍其回收火箭第一级。

美国国家气象局已发布针对加州南部大片地区的热带风暴预警，覆盖海滨、内陆和沙漠地区。美国国家飓风研究中心警告说，“希拉里”飓风可能威胁受影响地区居民的生命和财产安全。（沈敏）

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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