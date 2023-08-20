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第134届广交会泰国推介会在曼谷举办

2023年08月20日13:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷8月20日电 （记者孙广勇）8月19日，泰国中华总商会与中国对外贸易中心在曼谷联合举办“第134届中国进出口商品交易会泰国推介会”。泰国商业部国际贸易促进厅副司长阿叻达、中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇、泰国中华总商会主席林楚钦、泰国中华总商会副主席李桂雄、中国对外贸易中心副主任张思洪等嘉宾及企业代表出席。

张潇潇向与会者介绍了中国经济发展的最新情况，她表示，上半年中国的GDP同比增长5.5%，在全球各主要经济体中增速名列前茅，中国政府陆续出台了关于恢复和扩大消费，以及促进民营经济发展的各项政策举措，有助于进一步巩固经济恢复的势头。中国经济的企稳回升也带来了巨大的市场机遇，上半年在中国新成立的外资企业数量增加了36%。各国企业界看好中国市场，愿意加强与中国企业的合作。欢迎泰国的各位朋友积极参加10月15号即将举办的第134届广交会，通过广交会的平台广交朋友，开拓全球商机，达成更多的合作成果。

阿叻达表示，泰国和中国有着深厚的渊源。两国自古就有交往，通过相互贸易交往、交流文化，结下了千百年来延续的亲密友谊。目前，泰中两国在各层次、各领域都加强了合作关系与交流，通过国家、省级和市各层面的访问，以及各种贸易协议的建立，比如，中国-东盟自由贸易区、区域全面经济伙伴关系和“一带一路”倡议等。她表示，中国是泰国第一大重要贸易伙伴。2022年，两国贸易总额为1052亿美元。广交会作为泰中经贸合作的桥梁，将进一步扩大泰中贸易额，深化泰中贸易合作，产生深远影响。

林楚钦致辞表示，泰中友好渊源流长，“泰中一家亲”深入民心，泰国中华总商会长期致力于维护泰中友谊，推动两国经贸往来、文化交流与投资合作。此次广交会泰国推介活动，将让泰国华商企业更加了解中国相关产业的发展情况，引导华侨华人更加广泛、深入的参与广交会，分享中国创新发展成果和红利，共同深化泰中全方位的务实合作。

张思洪表示，广交会是中国对外开放的重要窗口和对外贸易的重要平台，为促进全球经贸合作发挥了重要作用，被誉为“中国第一展”。广交会是中国对外开放和国际贸易合作的重要平台，在新发展格局中推进与各国高质量贸易合作将发挥更加积极作用。每届广交会约有7千多名泰国采购商参会采购。希望各位一如既往地关心、支持广交会，为推动两国贸易合作作出积极贡献。愿同各方一道，充分发挥广交会的平台作用，持续为各国人民提供好产品，为各国企业提供新机遇，促进全球经济复苏和开放型世界经济发展作出新的更大贡献。

在嘉宾致辞后，广交会老采购商代表、泰中友好基金会主席林嘉南介绍参加广交会所获所感，与会者观看了第134届广交会的介绍视频。与会企业家纷纷表示，将广泛参与广交会，促进中泰经贸合作发展。

(责编：王禹蘅、张悦)

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