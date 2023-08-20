在启动仪式上，南非翻译家们用当地祖鲁语现场译制了这次“电视中国剧场”播出电视剧《山海情》片段，赢得嘉宾的满堂喝彩。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡8月19日电 （刘畅）17日下午，由国家广播电视总局主办的金砖国家电视台“电视中国剧场”开播暨“新视界 新影像”视听中国非洲播映活动，正式在南非约翰内斯堡启动。中共中央宣传部分管日常工作的副部长、中国文化和旅游部部长胡和平，南非非国大第一副总书记莫卡尼亚内，中国驻南非大使馆公使李志刚，以及中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局，南非金砖国家电视台和中南有关媒体同行出席了启动仪式。

启动仪式前，南非音乐家们热情地奏响马林巴琴，唱起当地歌曲，会场中到处洋溢着非洲风情。与会嘉宾仿佛置身节日的欢乐中。

中南出席嘉宾认为，南非金砖电视台开播“电视中国剧场”，举办非洲播映活动，是深化金砖国家文明交流互鉴的重要举措；持续推出常态化、本土化的优秀视听节目，是增进中国与世界各国相互理解和深厚友谊的纽带和桥梁。来自中国的优秀电视影视作品同南非观众见面，是中南文化交流的成果，也是中南文化产业合作的成果。

中南出席嘉宾表示，在“一带一路”“金砖合作机制”等框架下，广电视听领域的文明交流互鉴将为世界各国文明交流互鉴发挥积极的示范作用，推动创造人类文明新形态。

在启动仪式上，南非翻译家们用当地祖鲁语现场译制了这次“电视中国剧场”播出电视剧《山海情》片段，赢得嘉宾的满堂喝彩。现场播放了炫酷的中国优秀视听节目宣传片，令嘉宾大呼过瘾。南非媒体同行们还热情分享了她们对中国文化的喜爱。南非金砖国家电视台副总编Maseko说，她曾多次到中国，非常喜欢那里的人们，中国朋友在用自己的奋斗创造美好生活，南非人民也在做着同样的事。“这次选取的中国电视剧、纪录片，让我更好地了解了中国和中国普通人的生活，也让我们的友谊更加深厚。”

今年是南非金砖年，也是中南建交25周年。近年来，在两国元首引领下，双方政治互信不断深化，务实合作稳步推进，人文交流生机勃勃。

中国国家广播电视总局积极开展对外合作，健全合作交流机制，与金砖国家和广大发展中国家共享广电视听发展的经验与成果。

“电视中国剧场”是在中宣部指导下，由广电总局主办的品牌项目，旨在通过与各国电视媒体和新媒体合作，在固定频道、固定时段、固定栏目，常态化播出中国优秀视听节目。目前已经在40多个国家和地区落地。

此次“电视中国剧场”开播以及非洲播映活动的启动，将为金砖国家和广大非洲国家观众带来《三体》《山海情》《“中国节日”系列节目》《中国智慧中国行》《去有风的地方》《天天成长记》等数十部中国优秀视听节目，为观众呈现中国悠久历史、中华灿烂文明、中国发展经验、中国式现代化成果。

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