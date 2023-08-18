第一列车驶出Bat Yam 停车点。图片由以色列特拉维夫轻轨红线项目部提供

人民网开罗8月18日电（记者黄培昭）特拉维夫当地时间8月18日凌晨，随着第一组轻轨列车从基亚特·阿耶站和贝特亚姆站始发对开，由中国中铁旗下的中铁隧道局、中铁电气化局、中铁六院参建的以色列特拉维夫轻轨红线正式通车运营，这不仅意味着中铁在以色列建设的首条轻轨线路迈入新的里程碑，也充分彰显中资企业在国际市场的实力和影响力。

用专业实力在国际高端市场崭露头角

2015年5月，中铁隧道局与以色列大型基建公司SolelBoneh组成联营体中标以色列特拉维夫轻轨红线西段土建标项目，包括6座地下车站、9个区间隧道及17个联络通道，区间盾构机隧道折合长度11793米。通过多次方案优化，中铁隧道局从专业的角度提出了“先隧后站”方案，投入6台中国中铁自产的盾构机，顺利穿越了特拉维夫区域230多栋建筑物影响区域，以及最繁忙街道、高速公路、河流、铁路、桥梁等，将整个特拉维夫轻轨红线项目的施工形势从不易受控逐步带入到良性循环，比计划提前1年工期完工。自此，中国中铁吹响了进军以色列高端市场的第一声号角。

2018年3月，中铁隧道局和中铁电气化局组成联营体中标以色列特拉维夫红线系统标项目，项目区域范围广、专业跨度大、技术集成高，大量本地及国际承包商参与，接口界面极其复杂。中铁隧道局、中铁电气化局、中铁六院充分发挥各自专业优势，在联营体中握指成拳、协同发力，各派精锐力量，紧密配合完成系统标的建设。

其中，中铁隧道局在“系统标”主要完成东段1.3km隧道，南段轨道，主导项目管理及商务；中铁电气化局在紧密配合隧道局进行项目管理及商务的基础上，作为四电系统的主力军，负责设计咨询及审核、设备供货、东段及车辆段轨道施工、大部分四电系统施工、牵头组织协调全线调试等工作。中铁六院作为系统标的设计单位参与到“系统标”项目系统设计。

今年3月7日，项目完成了6阶段的调试。4月8日，中铁联营体与业主和运营商正式签订了场地和资产移交证书，同时也一揽子解决了建设阶段存在的商务问题。项目进入了商业运营前的最后冲刺阶段。特拉维夫轻轨红线项目是中国中铁系统在海外高端市场首次采用全欧标设计、全欧标施工的“双欧标项目”，是“一带一路”背景下，中资企业承建的首条发达国家高端市场的轻轨项目，代表着中企在发达国家高端市场轨道交通建设的新高度。

此外，“系统标”项目全线由中国企业全产业链负责设计、制造、供货、施工、联调、维护等，在项目执行过程中，项目管理团队不懈努力、积极推动中国装备通过国际标准测试认证。中国装备走进以色列，成功“敲开”发达国家设备供应的大门，标志着中企在工业化合作、优势互补、整合本地及全球资源方面实现又一重大突破。

用精品工程推动“一带一路”高质量发展

中国中铁致力于把红线项目建设成为一项“惠民生”的精品工程，这是助力“一带一路”倡议高质量发展和中资企业“走出去”的必然要求，参建各方以“技术创新”为导向，在先进工艺、工法应用推广上不遗余力。

为增加列车运行平稳性，确保乘客有舒适、安全的出行体验，在铺轨施工中全线采用无砟轨道施工，运用目前最先进的CPⅢ轨道控制网精测技术，对轨道静态几何形状尺寸进行全面系统性测量、分析和调整，实现了施工精度的毫米级控制，大大提升了轨道质量。

为降低列车经过时的噪声和振动，红线采用高等减振措施，经过精心安装，减振道床能够有效降噪8分贝至12分贝，获得当地居民一致认可，红线不仅是一条现代化的高效交通线路，为城市居民提供了宁静和谐的生活环境。

以色列特拉维夫轻轨红线是以色列建国以来最大的政府特许基础设施建设项目，从概念到实施历经数十年。该轻轨正式通车将特拉维夫高峰期公共交通使用率由25%提升至40%，私家车使用时间下降12%，通勤时间减少近10%，极大缓解城市交通拥堵状况，为当地民众提供便捷、高效的交通方式。新建的轻轨红线还缓解了特拉维夫都市圈交通单一问题，为当地带来更多游客，推动以色列各城市间的商贸往来和人员交流。

以色列特拉维夫轻轨红线的通车运营，将进一步提升中国中铁的声誉和知名度，提高了中国企业在全球工程建设市场的地位，为中企走向世界、创建世界一流企业提供了重要实践。该项目赢得了以色列民众和商界的赞誉和支持，为中以两国之间的交流与合作起到了积极的推动作用，为中以两国友谊的深化奠定了坚实的基础。

(责编：徐祥丽、杨牧)