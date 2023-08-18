北京外国语大学团队赴俄罗斯展开调研。北京外国语大学供图

人民网讯 近日，北京外国语大学俄语学院师生前往俄罗斯莫斯科及圣彼得堡两地以“俄罗斯的中国观”为主题进行了调研，倾听两国人民的真切声音，见证两国之间的友好交流。

在莫斯科高等经济大学调研期间，调研团队与俄罗斯联邦外交部监事会委员、统一俄罗斯党党员阿尔乔姆·谢苗诺夫和统一俄罗斯党国际部副部长娜塔莉娅·罗莫佐娃进行了深入交流。

阿尔乔姆·谢苗诺夫表示中国共产党带领中国人民经过多年艰苦卓绝的斗争， 克服重重困难，取得中国革命的胜利。今天的中国巍然屹立于世界民族之林，这一切都是因为中国有智慧的领导人，有人民至上的治国理念，人民有信仰，国家才有力量。我们对此给予很高的评价。

娜塔莉娅·罗莫佐娃表示，统一俄罗斯党认为中国共产党是其重要合作伙伴之一，双方早在2000年就开始交流，两党之间的对话是互动的主要形式之一，总的来说，我们与中国一直保持着联系，而且这方面的前景非常好。

调研团在莫斯科街头采访。北京外国语大学供图

据介绍，在莫斯科和圣彼得堡调研期间，调研团将镜头对准大街小巷上的俄罗斯青年，了解俄罗斯青年眼中的中国。总体上俄罗斯青年对中国和中国文化持积极和热情的态度，他们对中国的发展和文化产生了浓厚的兴趣，展现了学习汉语的热情，并且对中俄两国的友谊充满信心。

曾在中国留学的俄罗斯青年叶甫盖尼·阿基莫夫表示，现在俄罗斯很多年轻人都想学习汉语，掌握汉语意味着有良好的就业前景，他对中俄友谊和合作的前景充满信心。

采访中还有人表示，汉语在俄罗斯的商业领域非常有用，我们可以更好地与中国人进行沟通和合作。

(责编：刘叶婷、杨牧)