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泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道开工建设

2023年08月18日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道开工典礼。人民网记者 孙广勇摄
泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道开工典礼。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷8月18日电（记者孙广勇）8月17日，泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道一期项目举行开工典礼，该项目由中石油管道局承建。泰国国家石油公司、监理公司、施工单位代表以及当地政府官员等出席开工典礼。

“一带一路”倡议提出十年来，中石油管道局在泰国完成油气管道建设超过1500公里，占泰国长输管道建设总里程的60%以上，促进了当地能源产业发展。开工典礼上，各界嘉宾致辞高度评价邦巴功天然气管道项目对泰国经济和社会发展的重要意义，祝贺项目顺利实施。中石油管道局东南亚地区经理单旭东介绍了企业文化、在泰国在建以及完工投产项目，并与来宾共同参加祈福、剪彩等仪式。随后，中泰施工人员开始该项目天然气管道的第一道环缝焊接，标志着邦巴功一期项目正式开工。

泰国邦巴功一期管道项目是从邦巴功县至南曼谷发电厂的天然气管道项目的第一标段，管线总长33.9公里，管径36英寸，壁厚26.97mm，新建1座始发站及4座截断阀室，将把东部沿海地区的天然气输送到南曼谷发电厂，该电厂是曼谷及周边地区的最重要发电厂，发电能力2400兆瓦，承担曼谷及周边三个府的电力供应。泰国国家石油公司项目经理占育表示，该天然气管道建成后，将保证曼谷南曼谷发电厂的天然气供应，满足该地区不断增长的电力需求，对泰国经济具有重大意义。

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(责编：徐祥丽、杨牧)

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