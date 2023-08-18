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中方反对联合国安理会审议朝鲜人权局势

2023年08月18日10:11 | 来源：新华网
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新华社联合国8月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日说，中方反对安理会审议朝鲜人权局势，这一立场非常明确。

耿爽当天在安理会朝鲜人权问题公开会上发言指出，根据《联合国宪章》，安理会的首要职责是维护国际和平与安全，不是处理人权问题。朝鲜人权局势并未对国际和平与安全构成威胁。当前国际形势变乱交织，各类危机挑战层出不穷，我们生活的世界面临越来越多的不稳定性和不确定性。安理会应集中精力履行宪章赋予的职责，着力推动和平解决争端，化解地缘对抗冲突，处理好威胁国际和平与安全的重大紧迫问题。

耿爽说，一段时间以来，朝鲜半岛局势持续紧张，对立对抗加剧。各方都应保持冷静克制，多做有利于和平稳定的事，避免相互刺激和可能导致局势紧张升级的言行。在此复杂敏感时期，安理会应为重启对话、缓和紧张发挥建设性作用。推动安理会审议朝鲜人权局势，不仅无助于缓和局势，而且会激化矛盾，是不负责任、不具建设性、滥用安理会权力的举动。如果有关国家真的关心地区和平稳定、关心朝鲜人民福祉，就应拿出切实行动和具体方案，推动增进互信、推动重启对话，就应支持调整有关对朝制裁措施特别是民生领域规定、立即取消加剧朝鲜人道形势恶化的单边强制措施。

耿爽说，半岛问题作为冷战残余延宕至今，本质上是政治安全问题。在安理会平台炒作朝鲜人权问题，企图借此转移视线、推卸责任、施加压力，对于解决半岛问题有害无益。有关国家真正应该做的，是展现政治意愿，拿出实际行动，回应朝方合理关切，为重启对话付出努力、创造条件。

耿爽重申，中方始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。中方愿继续为推动半岛问题的政治解决、实现东北亚的长治久安发挥建设性作用。

(责编：于洋、贾文婷)

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