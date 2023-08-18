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丝路青春中泰文化交流活动在泰国曼谷举办

2023年08月18日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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泰国第一所中国特色国际学校举行开学典礼。威猜摄
泰国第一所中国特色国际学校举行开学典礼。威猜摄

人民网曼谷8月18日电（记者孙广勇）8月17日，泰国第一所中国特色国际学校中国国际学校举行开学典礼，同时举办了丝路青春中泰文化交流活动，来自中泰两国教育界嘉宾出席活动。

泰国外交部原部长、格乐大学校长卡瑟在致辞中表示，中国国际学校的成立是泰国社会对于中文教育教学方式的一大补充，正是有了中国国际学校的举办，才更好地对人才培养做出更多贡献，希望中国国际学校为泰国社会提供更好的中国课程平台。

中国合作院校代表、大连艺术学院董事长王俊贤教授在致辞中表示，中国国际学校能够在泰国落地，推动学校发展的是筚路蓝缕、自强不息的执着追求，是敢为人先、争创一流的进取精神，是励志笃学、放眼世界的理想志向，是团结凝聚、和谐奋进的人文力量。

中国国际学校校务委员会执行主席齐斌表示，中国国际学校是泰国第一所中国特色的国际学校，除了为泰国社会提供中国优质课程，中国国际学校还将为中泰两国文化交流作出积极贡献。

为了更好地提供中文教学平台，清迈大学孔子学院与中国国际学校签订HSK考点合作协议，中国国际学校在校生在本校就可以进行HSK的学习提高和语言考试。泰国清迈大学孔子学院连晨院长表示，在中国国际学校的培养下，学生们将不仅能够获得高质量的中文教育，成为中泰语言文化使者，将中华优秀传统文化薪火相传，还能拥有国际化的视野和竞争力，为未来的发展奠定坚实的基础。清迈孔院和中国国际中文学校将建立长期合作伙伴关系，此次签署汉语水平考试合作协议是开始，将一起携手推动国际中文教育在泰发展。

本次活动还举行了“丝路青春中泰文化交流活动”，中国国际学校师生和大连艺术学院师生呈现了中泰艺术作品，通过舞蹈、古筝、大提琴、美声、合唱等演绎方式，展现两国文化艺术的魅力。

中国国际学校开设以中国人教版教材为主的，涵盖幼儿园、小学、初中、高中各层次的中文教育国际课程，努力在泰国打造中国语言培养环境，英语和泰语作为辅助语言，让学生不出泰国即可接受中国的基础教育、高中教育，拥有无差别化的学习及语言环境。

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(责编：徐祥丽、杨牧)

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