新华社内罗毕8月17日电（记者黎华玲 金正）肯尼亚副总统里加西·加查瓜17日表示，媒体在提供资讯、教育和传播方面具有重要作用，肯尼亚和中国加强媒体合作将进一步深化两国友好关系。

加查瓜当天会见在肯尼亚首都内罗毕访问的新华社社长傅华时说，今年是肯尼亚与中国建交60周年，双方务实合作扎实推进，人文交流日益密切。期待肯中媒体在新媒体报道、人工智能等新兴技术应用及相关领域创新等方面加强合作，报道更多动人的肯中、非中合作故事。

傅华表示，作为中国国家通讯社和世界性通讯社，新华社十分重视非洲地区的新闻报道，也高度重视肯尼亚在非洲的重要地位和作用。长期以来，新华社涉非报道为增进中非之间互相了解、促进民心相通发挥了桥梁纽带作用。

傅华说，中肯媒体是两国公共外交的重要组成部分，更是增进中肯传统友谊的润滑剂与助推剂。为进一步加强与肯尼亚媒体交流与合作，新华社将继续积极报道肯尼亚发展和中肯情谊的新闻故事，与肯方媒体分享人工智能、大数据、物联网等信息技术领域应用成果，并加强双方在世界媒体峰会、金砖国家媒体高端论坛等多边媒体交流平台与机制下的合作，推动全球媒体共赢发展。

中国驻肯尼亚大使周平剑参加会见。

当天，傅华还会见联合国内罗毕办事处总干事扎伊娜卜·哈瓦·班古拉，双方就如何进一步加强合作以提升公众对联合国可持续发展目标的认知等展开交流。

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