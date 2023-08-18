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沙特和伊朗外长强调加强两国关系有利于地区和平与安全

2023年08月18日08:32 | 来源：新华网
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　　8月17日，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔（右）、伊朗外长阿卜杜拉希扬在沙特阿拉伯利雅得出席新闻发布会。新华社记者 王海洲 摄

　　新华社利雅得8月17日电（记者胡冠 王海洲）沙特阿拉伯外交大臣费萨尔17日在沙特首都利雅得与到访的伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会晤，双方强调沙伊两国恢复并加强双边关系有利于地区和平与安全。这是两国2016年断交以来伊朗外长首次访问沙特。

　　费萨尔在两国外长会晤后举行的新闻发布会上强调，沙伊两国恢复外交关系对地区安全至关重要，沙特期待加强与伊朗的双边关系并增进互信。沙特将积极落实沙伊两国已达成的安全与经济合作协议。他同时对伊朗支持沙特申办2030年世界博览会表示感谢。

　　阿卜杜拉希扬指出，伊沙关系正朝着正确的方向发展并不断取得进展。他赞扬沙特在地区发挥的作用，表示伊朗将与沙特合作立即着手解决地区一些悬而未决的问题。他同时透露，伊朗总统莱希将在近期访问沙特。

　　在中国斡旋下，沙特和伊朗两国代表今年3月在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。6月17日，费萨尔对伊朗进行了7年来的首次访问。

(责编：于洋、刘叶婷)

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