人民网阿斯塔纳8月16日电（记者李强）近期，浙江大学“致远”计划赴哈萨克斯坦海外社会实践项目团队选派师生赴哈萨克斯坦开展为期4周的实践走访参观与调研，旨在深入了解“一带一路”倡议下中哈合作模式，总结中资企业在当地扎根发展的典型经验，剖析当下面临的发展机遇与挑战。

8月3日，实践团来到中国工商银行阿拉木图股份公司，了解到工银阿拉木图作为中国工商银行海外第一个商业银行，哈萨克斯坦的首个人民币清算行，始终坚持“同一个世界、同一家银行、同一套系统、同一个平台”的发展理念，积极服务中哈贸易双边发展。郎伟杰行长表示，“服务所在国企业其实就是服务这个国家”，工银阿拉木图子行采用商业银行框架，投资银行做法，通过固定利率补偿汇率风险的措施，为在哈企业发展提供全面个性化金融服务。

8月7日，实践团参访华为驻哈萨克斯坦代表处。华为自1998年在阿拉木图设立办公室以来，已有26年的深耕历程，目前代表处共有220名员工，其中83%为本地人，拥有30余家官方合作伙伴，2个培训中心。在中国－中亚峰会期间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫对华为以ICT学院为基础培养哈萨克斯坦高级IT技术人才的项目表达了赞赏。实践团成员对此也深有感触，展望未来，“一带一路”建设将构筑更大范围、更加便捷的互联互通桥梁，进一步造福沿线各国人民。

8月9日，实践团拜访中国天辰驻阿拉木图办事处。中国天辰作为国内最早出海的化工能源企业之一，其开展的石油化工一体化（IPCI）项目，是哈萨克斯坦首个大型化工项目，也是首个聚烯烃项目，填补了哈国在聚烯烃领域的空白，标志着哈萨克斯坦向聚烯烃领域乃至化工领域进军的开始。该项目被列为中哈产能合作项目，受到哈萨克斯坦政府、萨姆鲁克-卡泽纳（SK）基金会的高度重视，切实深化了中哈产能合作。

8月10日，在参访中国驻阿拉木图总领馆时，张伟领事介绍，目前哈国在中国留学人数达一万五千人。这些学生回国后大多工作在中资企业或是同中方沟通交流的一线，在中哈合作交流中发挥着重要作用。

开展海外实践能够有效引导学生主动服务国家战略需求，积极践行人类命运共同体理念。在接下来的调研中，浙江大学“致远”计划赴哈萨克斯坦实践团队将持续深耕，继续凝练总结高质量共建“一带一路”沿线国家和地区重大项目建设的典型做法。

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