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无锡—阿布扎比金融合作交流会举行

2023年08月16日13:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比8月16日电 （记者张志文）8月15日，无锡—阿布扎比金融合作交流会在阿联酋首都阿布扎比举行。

中国驻阿联酋使馆公使周飙在致辞中表示，中阿金融合作起步早、基础好、成果实，无锡代表团访阿恰逢其时，符合中阿和国际发展大势。相信两座全球知名城市的相知相交将碰撞出最美的合作火花，希望双方企业家把握发展机遇，大力推进金融合作，丰富和深化中阿全面战略伙伴关系。

阿联酋驻上海总领事穆哈纳德·纳克比在书面致辞中表示，阿中两国友好交往源远流长，阿中经贸合作广泛深入。无锡正在发展新能源和生物医药等产业，这些产业有助于减少碳排放。阿联酋将坚定不移地坚持多边主义，向国际社会发出积极信号，以实际行动合作应对气候变化，推动《巴黎协定》全面有效实施。期待进一步深化两国之间的关系，促进各自产能增长和经济发展。

交流会上，无锡市锡山区与阿联酋决策资本合作共建的锡山-Oros投资科创交流中心揭牌。锡山-Oros投资基金、亚洲（惠山）创新成长QFLP基金、中东（滨湖）数字经济发展QFLP基金、中东（经开）美元母基金等合作项目也在现场签约。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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