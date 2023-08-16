人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：从基层工人到资深翻译——一位中企阿富汗员工的成长经历

2023年08月16日13:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社喀布尔8月16日电 通讯：从基层工人到资深翻译——一位中企阿富汗员工的成长经历

　　新华社记者赵家淞 邹学冕

　　阿富汗首都喀布尔西郊一处工地上，努尔·阿齐兹用流利的中文为中国同事解释阿方工人提出的问题。日常翻译、购买建材、协调政府事务……阿齐兹已经成为了团队的多面手、中国同事信赖的好伙伴。

　　2017年，阿齐兹正式加入中国十九冶集团有限公司（简称中国十九冶）阿富汗项目部，成为该公司承建喀布尔大学综合教学楼和礼堂项目的翻译。在此之前，他是参与该公司援建喀布尔大学其他项目的一位工地工人。

　　据阿齐兹介绍，最初他是通过一位在该公司工作的朋友了解到相关工作机会，朋友告诉他，这家中国公司可靠，员工专业，与阿富汗人民关系好。

　　阿齐兹成为项目工人后，工作兢兢业业。他并不懂中文，之前也没有在其他中国公司工作过，但凭借着对中文和中国文化的热爱，努力自学。在见证阿齐兹的学习热情以及巨大进步后，中方管理人员决定正式聘用阿齐兹为项目部翻译。

　　中国十九冶阿富汗项目部材料机具部部长曹炳森说，阿齐兹在生活和工作中如果遇到生词生句，会主动向中国同事请教，或者利用一些软件进行学习，中文水平进步迅速。

　　在工地上，阿齐兹积极记录建筑术语中文译法，同时学习施工专业知识，经常帮助中方人员解决工作中的燃眉之急，如人力不足和建材短缺。

　　“尊重”“友好”“真诚”是阿齐兹和曹炳森都提到的词语。曹炳森说，阿富汗员工是“我们的朋友”，也是“我们的兄弟”。在阿齐兹和其他阿富汗员工家庭遇到困难时，中国同事会去想办法帮他们排忧解难。

　　曹炳森说，中国十九冶在阿富汗援建十余年，中阿员工共同奋斗进步。据了解，该公司阿富汗项目部每年根据需求招聘100至200名当地工人，助力解决当地就业问题。

　　阿齐兹对新华社记者说，对于在战火中成长的阿富汗人来说，可靠稳定的工作来之不易，工作在一个和谐平等的环境更是十分珍贵。

　　阿齐兹在工地上佩戴的安全帽上印有中国政府对外援助标识“CHINA AID For Shared Future（中国援助，为了共同的未来）”。阿齐兹表示，中国正为全球发展贡献力量。

　　“中国不仅要实现自我发展，还要带动全世界发展。”阿齐兹说。“我们看到中国人为我们做了很多事情。”

　　据悉，中国十九冶在阿富汗进行的项目完成后将建成56栋住宅楼，解决1440户家庭的住房问题。

　　如今，阿齐兹参与建设的一栋栋建筑拔地而起。“这些崭新现代的建筑见证了我的成长，也拉近了阿富汗人民与中国的距离。”阿齐兹说。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部