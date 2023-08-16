新华社喀布尔8月16日电 通讯：从基层工人到资深翻译——一位中企阿富汗员工的成长经历

新华社记者赵家淞 邹学冕

阿富汗首都喀布尔西郊一处工地上，努尔·阿齐兹用流利的中文为中国同事解释阿方工人提出的问题。日常翻译、购买建材、协调政府事务……阿齐兹已经成为了团队的多面手、中国同事信赖的好伙伴。

2017年，阿齐兹正式加入中国十九冶集团有限公司（简称中国十九冶）阿富汗项目部，成为该公司承建喀布尔大学综合教学楼和礼堂项目的翻译。在此之前，他是参与该公司援建喀布尔大学其他项目的一位工地工人。

据阿齐兹介绍，最初他是通过一位在该公司工作的朋友了解到相关工作机会，朋友告诉他，这家中国公司可靠，员工专业，与阿富汗人民关系好。

阿齐兹成为项目工人后，工作兢兢业业。他并不懂中文，之前也没有在其他中国公司工作过，但凭借着对中文和中国文化的热爱，努力自学。在见证阿齐兹的学习热情以及巨大进步后，中方管理人员决定正式聘用阿齐兹为项目部翻译。

中国十九冶阿富汗项目部材料机具部部长曹炳森说，阿齐兹在生活和工作中如果遇到生词生句，会主动向中国同事请教，或者利用一些软件进行学习，中文水平进步迅速。

在工地上，阿齐兹积极记录建筑术语中文译法，同时学习施工专业知识，经常帮助中方人员解决工作中的燃眉之急，如人力不足和建材短缺。

“尊重”“友好”“真诚”是阿齐兹和曹炳森都提到的词语。曹炳森说，阿富汗员工是“我们的朋友”，也是“我们的兄弟”。在阿齐兹和其他阿富汗员工家庭遇到困难时，中国同事会去想办法帮他们排忧解难。

曹炳森说，中国十九冶在阿富汗援建十余年，中阿员工共同奋斗进步。据了解，该公司阿富汗项目部每年根据需求招聘100至200名当地工人，助力解决当地就业问题。

阿齐兹对新华社记者说，对于在战火中成长的阿富汗人来说，可靠稳定的工作来之不易，工作在一个和谐平等的环境更是十分珍贵。

阿齐兹在工地上佩戴的安全帽上印有中国政府对外援助标识“CHINA AID For Shared Future（中国援助，为了共同的未来）”。阿齐兹表示，中国正为全球发展贡献力量。

“中国不仅要实现自我发展，还要带动全世界发展。”阿齐兹说。“我们看到中国人为我们做了很多事情。”

据悉，中国十九冶在阿富汗进行的项目完成后将建成56栋住宅楼，解决1440户家庭的住房问题。

如今，阿齐兹参与建设的一栋栋建筑拔地而起。“这些崭新现代的建筑见证了我的成长，也拉近了阿富汗人民与中国的距离。”阿齐兹说。

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