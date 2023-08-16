人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国夏威夷州因野火遇难人数过百

2023年08月16日13:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶8月15日电（记者谭晶晶 高山）美国夏威夷州州长格林15日表示，该州毛伊县因野火遇难人数已升至101人。

　　格林当天对媒体表示，一些搜寻遇难者现场的惨状让人难以表述。天气预报显示本周末可能出现降雨和强风，这将加剧搜寻工作的复杂性。

　　根据毛伊县政府当天发布的最新通报，目前仅有4具遇难者遗体的身份得到确认，搜寻工作覆盖了约32%火灾波及区域，并已从遇难者及失踪人员家属中提取了部分DNA样本。

　　通报称，代号为“普莱胡”的野火已于12日得到完全控制；代号为“拉海纳”的野火已有85%得到控制，目前“没有活跃的威胁”；代号为“毛伊内陆”的野火已有60%得到控制。

　　毛伊县政府此前表示，由于遇难者遗体在野火中损毁严重，遇难者身份识别工作难度极大。美国卫生与公众服务部已派遣专家技术团队携带各类设备赴毛伊县，参与遗体处理及遇难者身份识别工作。

　　毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部