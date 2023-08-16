新华社洛杉矶8月15日电（记者谭晶晶 高山）美国夏威夷州州长格林15日表示，该州毛伊县因野火遇难人数已升至101人。

格林当天对媒体表示，一些搜寻遇难者现场的惨状让人难以表述。天气预报显示本周末可能出现降雨和强风，这将加剧搜寻工作的复杂性。

根据毛伊县政府当天发布的最新通报，目前仅有4具遇难者遗体的身份得到确认，搜寻工作覆盖了约32%火灾波及区域，并已从遇难者及失踪人员家属中提取了部分DNA样本。

通报称，代号为“普莱胡”的野火已于12日得到完全控制；代号为“拉海纳”的野火已有85%得到控制，目前“没有活跃的威胁”；代号为“毛伊内陆”的野火已有60%得到控制。

毛伊县政府此前表示，由于遇难者遗体在野火中损毁严重，遇难者身份识别工作难度极大。美国卫生与公众服务部已派遣专家技术团队携带各类设备赴毛伊县，参与遗体处理及遇难者身份识别工作。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。

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