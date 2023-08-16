新华社北京8月16日电（国际观察）抹黑打压改变不了中国市场吸引力

新华社记者傅云威

美国总统拜登日前在一场政治筹款活动中，称经济增长疲软的中国是“定时炸弹”。此前一天，白宫发布行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体等高技术领域。

美方持续唱衰中国经济，又如此忌惮中国进步之快而接二连三大“打”出手，其遏制中国崛起的险恶用心路人皆知。但不论是抹黑还是打压，都改变不了中国市场对全球投资者的持久吸引力。

德国《焦点》周刊说，当拜登唾沫横飞，宣布对中国采取一项又一项限制措施时，西方经济遵守着自己的规律。欧洲已经理解了“脱钩”这个词，欧洲经济正在与美国的政治指导方针“脱钩”，而不是如美国所希望的那样与中国“脱钩”。

过去几年，即便在保护主义抬头和全球疫情肆虐等不利条件下，中国市场也没有让全球投资者失望。根据中国外汇局测算，近五年来，中国的外商投资收益率为9.1%，远高于欧美的3%左右，也高于其他主要新兴经济体。各大知名金融机构预计，今年中国经济将完成预期增长目标，这对外资利好。

资金、技术、人才全球流动，是市场规律支配的商业逐利行为使然，富有企业家精神和洞察力的投资者，会获得市场的回馈。毕竟，收益才是决定全球资本流向的指挥棒，投资者会选择用脚为投资目的地投票。

今年上半年，不少发达国家对中国投资保持了两位数乃至三位数的增长。其中，法国、英国、日本、德国对华投资分别增长173.3%、135.3%、53%和14.2%。

体现在硬指标上，中国市场投资传奇并不鲜见。譬如，美国投资人巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦公司自2008年起一直投资比亚迪，获得了约30倍的投资回报。

过去10年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%。在真金白银面前，包括不少美国企业在内的外国投资者，拒绝为美方扭曲市场的行为买单。毕竟，中国市场不可替代的活力和价值就摆在那里。

更深一层看，中国市场之于世界的意义远超“造富”层面。包括德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐在内的不少西方商界人士都认为，中国市场不仅是销售市场，更是创新的先锋市场。

依托庞大的市场规模、完备的基础设施、不断优化的营商环境、日益深入的开放战略，中国市场不仅是全球商家竞逐的市场，也成为新技术和新模式的孵化器、试验场、路演区和展示推广平台，兼具巨大商业价值和创新策源地属性。

在这里，大规模投资注入、创新试错，与市场反馈循环往复，不断激发技术升级、项目优选、模式迭代，创造新市场、新需求，给企业、投资者和消费人群带来巨大红利。

今年上半年，即便在美方不遗余力打压下，在中国新设的外商投资企业仍多达2.4万家，增长35.7%。其中，高技术产业引资增长7.9%，占比提升3.9个百分点达到39.4%。

中国市场好比一片高产的沃土，富有远见和智慧的播种者，不仅着眼短期晴雨表和当季收成，更看重长期经营价值和回报潜力。因为，中国市场不仅能带来收益，还能带来成长。经营好中国投资沃土，符合包括美国在内的各国利益。

不管美国政客如何给中国经济泼凉水，使绊子，试图浇灭“信心”，调减“预期”，唱衰中国，都无改中国的资源禀赋、开放决心、发展韧性和充裕的政策选项。中国经济的成长历程，就是各种抹黑话术被证伪的过程，也是中国不断适应变局逆境，与世界互利共赢、命运与共的过程。

(责编：刘叶婷、崔越)