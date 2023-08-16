人民网东京8月16日电 （许可、朱玥颖）“8·15”日本战败投降78周年之际，中国驻大阪总领事薛剑携部分馆员驱车前往广岛县大久野岛举办“铭记历史、珍爱和平——探访魔窟毒气岛”参观交流活动。福山市立大学校长佐藤利行、广岛县日中友好亲善协会副理事长大谷育平以及华侨华人、留学生和媒体代表等40余人参加。大家听取毒气岛历史研究所事务局长山内正之相关介绍，并参观岛内毒气资料馆、毒气受害者慰灵碑、毒气储存遗址等地点，随后围绕如何铭记历史、珍爱和平进行了热烈探讨和深入交流。

毒气岛历史研究所事务局长山内正之在毒气资料馆为大家介绍日军发动毒气战的罪证。人民网 蒋晓辰摄

观看日军发动毒气战的影像资料。中国驻大阪总领事馆供图

薛剑致辞时深刻揭露日本军国主义侵华战争期间悍然违反国际法发动毒气战残害中国军民的滔天罪行，指出日本遗弃在华化学武器至今仍在严重威害中国人民生命财产和自然环境安全，并敦促日方尽快全面干净彻底销毁在华化武，还中国人民一片净土。薛剑还严厉谴责日本国内刻意淡化回避加害历史、渲染夸大受害情绪等历史修正主义错误倾向，强调坚守和平之道，要守护历史真相，要牢固树立人类命运共同体意识，要付诸实际行动。中日应以和平友好条约缔结45周年为契机，本着以史为鉴、面向未来的精神，共同努力推动中日关系沿着正确轨道不断改善发展。

中国驻大阪总领事薛剑发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

大久野岛位于广岛县竹原市，日本1929年至1945年间生产7376吨各类化学毒剂和776万发化学弹中有90%制造于该岛，其中绝大多数被用于日军侵华战场。

毒气岛历史研究所事务局长山内正之在毒气储存遗址为大家介绍日军发动毒气战的罪证。人民网 蒋晓辰摄

大久野岛毒气资料馆。中国驻大阪总领事馆供图

(责编：徐祥丽、杨牧)