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中阿（联酋）产能合作示范园无锡专场投促交流会举行

2023年08月16日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比8月15日电 （记者张志文）中阿（联酋）产能合作示范园无锡专场投促交流会8月14日在阿联酋首都阿布扎比举行。

阿布扎比哈利法经济区KEZAD集团首席商务官法蒂玛·哈马迪在致辞中表示，经过多年建设，中阿（联酋）产能合作示范园在哈利法经济区发展情况良好，入园企业正为阿联酋的生产制造作出重要贡献。KEZAD集团将继续与江苏海投携手合作，为中国企业在阿布扎比打造一个理想的“家外之家”，期待更多中国企业在哈利法经济区和中阿（联酋）产能合作示范园投资兴业。

江苏省海外合作投资有限公司总经理邹勇刚介绍了园区建设情况。作为中国首家“一带一路”产能合作园区，中阿（联酋）产能合作示范园立足阿布扎比资源禀赋和市场要素，重点发展新能源、机械制造、金属加工、生物医药、精细化工、石油装备等产业，以区位优势突出、物流运输便利、成本具备优势、产业特色显著、配套服务齐全等优势吸引企业落户。经过5年的努力，示范园基础设施建设基本完成，正在转入运营管理阶段。

无锡市经贸代表团负责人表示，无锡将凭借着良好的产业配套体系、一流的营商环境水准、可靠的投资收益保证，完全有能力有责任在落实两国元首共识、参与共建“一带一路”倡议、服务中阿友好合作大局中，走在前、做示范、多作贡献，书写更多产能合作、互惠共赢的新篇章。

交流会上，中阿（联酋）产能合作示范园与江阴临港经济技术开发区签署建立友好共建园区合作协议，并举行一批企业入园签约仪式。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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