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“我希望翻译在促进埃中文化交流方面发挥出更重要的作用”

2023年08月16日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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埃及文学翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图
埃及文学翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图

人民网开罗8月15日电 （记者沈小晓）近日，埃及文学翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德凭借其翻译的中国作家王蒙的作品《这边风景》荣获埃及国家翻译中心青年翻译奖一等奖。“我与中文的故事从我的大学时代就开始了。这将是我一生的故事！” 她说。

米拉毕业于埃及艾因夏姆斯大学中文专业，已经发表了多部阿拉伯语译作，获得广泛好评。其中她翻译的《推拿》的阿拉伯语译本曾经获得第三届埃及《文学新闻报》最高翻译奖，《世间已无陈金芳》获首届全埃中国当代小说青年翻译大赛一等奖。在她眼中，中国是一个充满故事和传说的国家。

“翻译《这边风景》把我从孤独和压抑中拉了出来，我花了大约两年时间来翻译和修改这部作品。记得翻译完成的时候，我高兴地哭了。”米拉介绍说，2015年她在埃及第一次见到中国作家王蒙，就被他的精神气质所吸引。“我喜欢王蒙的作品，他的作品中体现了现实主义。”

作为一名自由文学翻译家，在米拉看来，文学翻译不但要有深厚的语言表达能力，而且也应具有文学才华，才能够创作出等同原作思想水平与艺术技巧的译作。2017年米拉第一次去中国参加文学翻译培训班。“虽然那是我第一次去中国，在此之前我只是通过图书、小说和诗歌了解中国，但是我没有感到任何疏离感。”她到访了中国许多城市，如贵阳、广州、上海、深圳等，“中国就是我的第二故乡。”

米拉表示，在翻译过程中，她通常要先熟悉作品的文化历史背景，这样能有利于自己更好进入人物的内心世界，同时也要和原作者的文风、创作水平等尽量保持一致。比如在翻译《推拿》的过程中，为了更深入理解原作的情感，她近距离去观察盲人的生活场景，观看了许多关于盲人的电影，真切体会盲人的生活、工作和心理状态等。“通过翻译中国文学作品，我走进了中国的文学世界，也深入了解到了更多关于中国的故事。”

米拉认为，翻译发挥的最重要作用是促进不同民族和文化之间的交流，传播科学、艺术、文学、民俗和传统。“文化交流的目的在于可以了解不同的民族文化，尊重和理解不同的文化，从而形成牢固关系。文化交流的重要性在于文化具有多样性之美。”

中国和埃及是两个有着悠久历史的文明古国。“我期待埃中文化交流和文明对话将有更丰富的内容和更多元的形式。”米拉表示，两大文明加强沟通、交流、互利共赢，将会加深两国人民的感情和友谊，“我希望翻译在促进埃中文化交流方面发挥出更重要的作用。”

埃及文学翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图
埃及文学翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图
(责编：徐祥丽、杨牧)

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