人民网内罗毕8月15日电 （记者黄炜鑫）当地时间14日下午，2023“非洲伙伴”媒体合作论坛在肯尼亚首都内罗毕举行。本届论坛以“共谋文明互鉴，携手开创未来”为主题，由中央广播电视总台和非洲广播联盟联合主办。来自中国和肯尼亚、南非、尼日利亚等27个非洲国家百余名媒体机构负责人、非洲广播联盟首席执行官以及专家学者和中非企业代表以线上线下结合的方式参加论坛。

与会人士表示，中非始终保持真诚友好、平等相待、互利合作，新时代中非命运共同体思想的内涵越来越丰富，目标越来越明确，路径越来越清晰。应该广泛凝聚中非媒体合作力量，着力推动重塑全球舆论生态，推动中非文明交流互鉴，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然，为推动构建新时代中非命运共同体贡献智慧与力量。

作为论坛一项重要成果，论坛现场发布了《2023“非洲伙伴”媒体合作论坛共同宣言》。该倡议由中国中央广播电视总台与非洲广播联盟联合发起，倡导深化媒体合作，讲好中非故事；加强团结协作，维护公平正义；坚持创新引领，强化技术赋能。

论坛现场启动了第二届“遇见你”中非青年短视频大赛的征集活动和“何以文明”全球巡展·肯尼亚特展。

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