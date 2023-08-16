人民网内罗毕8月15日电 （记者黄炜鑫）当地时间14日晚，为庆祝中肯两国建交60周年，“中肯电影节”在肯尼亚首都内罗毕开幕。

肯尼亚青年事务、体育和艺术部长纳姆万巴表示，肯尼亚与中国的伙伴关系正在不断深化拓展，期待两国在电影领域有更多的互动交流，希望肯中两国艺术家通力合作，增进两国的相互了解。

中国国家电影局常务副局长毛羽说，中国电影已踏上高质量发展的轨道，成为推动和贡献全球电影市场的重要力量。中方将以电影节为新起点，不断深化中肯电影交流合作，为两国人文交流注入新动能，为推动构建高水平中非命运共同体作出新贡献。

活动现场，中肯嘉宾一同观看了肯尼亚短片《最后的晚餐》和开幕影片《热烈》。

本届电影节为期11天，将展映《中国机长》《一点就到家》《点点星光》《龙马精神》《峰爆》《白蛇传·情》《雄狮少年》《独行月球》《北京2022》《人生大事》等11部中国影片，以及《圣诞之夜》《超级舞王》等肯尼亚影片。

开幕仪式前，中肯双方签署了《中国国家电影局与肯尼亚青年事务、艺术和体育部关于电影交流和电影技术合作的谅解备忘录》。

本次活动由国家电影局，肯尼亚青年事务、艺术和体育部，中国驻肯尼亚大使馆主办，中国电影资料馆、广东省电影局、肯尼亚电影委员会承办，四达时代传媒有限公司（肯尼亚）协办。

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