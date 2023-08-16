新华社北京8月15日电 日本冲绳县知事玉城丹尼15日说，他计划下月赴联合国人权理事会会议发表演讲，以呼吁国际社会支持冲绳民众主张，减轻当地因驻日美军基地而承受的过重负担。美军基地频发安全事故、噪音、犯罪和污染等问题，当地民众不堪其扰。

玉城丹尼当天在冲绳县政府告诉媒体记者，他准备9月前往瑞士日内瓦，参加联合国人权理事会会议并发表演讲，演讲具体内容仍在讨论中。玉城丹尼去年9月成功连任冲绳县知事后，曾承诺赴联合国就美军基地问题发声。

2022年5月15日，大批冲绳民众强烈抗议，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。新华社记者张笑宇摄

冲绳县知事上一次在联合国人权理事会会议发表演讲是在2015年。时任知事翁长雄志在演讲中控诉美国和日本政府无视并侵犯冲绳居民权利，呼吁国际社会采取措施支持冲绳人民争取自决权的努力。

驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖。冲绳县政府和民众的抗议往往得不到日本中央政府和美军理会，他们不得不前往一些国际会议发声，以争取国际社会支持。

上月，冲绳县宜野湾市一个市民团体前往瑞士参加联合国土著人权利专家机制会议，呼吁解决驻日美军基地周边区域水体和土壤污染问题。

冲绳县政府的一项最新调查显示，美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标。冲绳县政府呼吁当地居民不要饮用这些地点的水，以免健康受到威胁。（张旌）

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