新华社莫斯科8月15日电（记者陈汀）第十一届莫斯科国际安全会议15日在俄罗斯莫斯科州库宾卡市召开，会议开幕式主题为“多极世界中的全球安全现实”。与会方分别讨论亚洲、非洲、中东、拉美和欧洲等地区安全问题，并就各国在当前国际和地区形势下加强合作，以促进全球和地区安全与稳定等交换意见。

俄总统普京在会议开幕式发表视频致辞时说，多极世界正在不断形成。大多数国家都愿捍卫国家主权及民族利益、传统、文化和生活方式，新的经济和政治中心正在强化，这既是全球稳定和持续发展的重要基础，也是公平和切实解决社会、经济、技术及生态问题，提高人民生活质量和福祉的重要基础。

普京指出，尽管各地区安全挑战有其特殊性，但本质上讲，都由西方地缘政治冒险、利己主义和新殖民主义行动造成。北约成员国不断加强其进攻能力，并试图将军事对抗转移到太空和信息空间。美国试图改造和控制亚太地区国家合作体系，其推行的所谓“印太战略”本质上是企图建立由华盛顿控制的军事和政治联盟。

普京表示，只有国际社会齐心协力，才能减少全球和地区层面对抗，化解挑战和风险，加强国家间的信任，为各国发展开创广阔机遇。俄罗斯始终坚定支持以国际法的规则和原则为优先，以国家主权和平等、创造性合作和信任为基础的多极世界秩序。

俄国防部长绍伊古在开幕式发言中说，西方担心单极世界瓦解，担心与军事实力强大的对手公开对抗，因此在世界各地挑起局部冲突，目的是削弱竞争对手，保持对资源的控制，推行自己的规则。俄国防部将与传统伙伴和所有主张在多极世界建立“独立力量中心”的各方加强全面协作。

莫斯科国际安全会议由俄国防部主办，首届该安全会议于2012年举行。据俄方介绍，本届会议会期一天，共有来自70多个国家的800余名代表出席。

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