人民网记者 张远南 陈晓航

“自金砖机制建立以来，金砖国家合作不断深化，已成为发展中国家团结合作的重要平台，合作前景十分广阔。”新开发银行行长、巴西前总统罗塞夫近日在接受本报记者采访时表示，作为多边开发机构的重要新兴力量，新开发银行将为构建更加公正的多极世界秩序发挥积极作用。

17年来，面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道。“金砖国家团结互助，展现了共同应对全球挑战的能力。”罗塞夫说。

金砖国家合作机制成立以来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，已形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，在经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库、友城等数十个领域开展务实合作的多层次架构。罗塞夫表示，金砖国家合作卓有成效，影响力与日俱增。

当前，金砖国家人口约占世界总人口的40%，经济总量约占全球的1/4。 “金砖国家合作的影响已经超越5国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。”罗塞夫说。

新开发银行是金砖合作重要里程碑，代表了新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大势。2014年7月，金砖国家领导人第六次会晤在巴西福塔莱萨举行，五国领导人见证签署《成立新开发银行的协议》。2015年7月，新开发银行在上海开业。

“我十分自豪见证了新开发银行的成立。从那时起，我一直密切关注新开发银行的发展及其在基础设施融资、可持续发展以及社会和数字包容性方面的努力。”罗塞夫表示，“新开发银行由发展中国家建立，为发展中国家服务，平等听取所有成员国的声音。它体现了金砖国家的紧密联系，以及对多边主义和南南合作的共同承诺。”罗塞夫认为，新开发银行的成立体现了金砖国家在世界上日益重要的影响力，以及发展中国家相互支持的需要。新开发银行尊重各成员国主权，不会对借贷国提出捆绑条件。

罗塞夫表示，自2015年开业以来，新开发银行业务持续拓展，顺利完成首批扩员。截至目前，新开发银行已批准近百个贷款项目，总额超过300亿美元，“为新兴市场国家和发展中国家基础设施建设和可持续发展提供有力保障，促进了全球包容性增长。”罗塞夫强调，新开发银行可以公正地向发展中国家以及新兴经济体提供资金。据介绍，2022年至2026年，新开发银行计划向相关国家基础设施、数字、物流以及应对气候变化等领域提供300亿美元资金支持，同时在动员私营部门资源，支持可持续发展方面发挥更加积极的作用。

今年3月，罗塞夫就任新开发银行行长。“越来越多国家表示有兴趣加入新开发银行。”罗塞夫表示，作为一家有着显著影响力的全球多边机构，扩大成员规模是新开发银行的重要任务，也是不可阻挡的趋势。“在未来，新开发银行将进一步扩大‘朋友圈’，打造多边合作的“金砖样板”，同时加强同其他多边、双边发展机构协作，实现资金来源多元化，践行真正的多边主义，扩大全球影响力”。

罗塞夫表示，新开发银行还将继续助力成员国的气候变化减缓。“我们支持新开发银行成员国减少温室气体排放的国家战略，并为可再生能源、绿色基础设施提供融资，以实现低碳增长，致力于帮助成员国实现可持续发展目标。”在罗塞夫看来，鉴于目前全球实现可持续发展目标的资金并不充足，新开发银行在这一领域的努力极为重要。

此外，扩大成员国本币业务同样是罗塞夫的重点目标。罗塞夫说：“我们不仅将继续调动人民币、美元、欧元等不同货币的资金资源，同时还将寻求以当地货币为项目融资，以此保护我们的借贷方免受汇率波动风险，为成员国提供稳健的金融替代方案。”

当今世界正面临百年未有之大变局，单边主义和保护主义抬头，个别国家热衷于搞“脱钩断链”。罗塞夫说，当前世界正经历艰难时期，多重危机积聚叠加。发达国家通胀高企、利率走高，再加上强势美元，这导致其再次面临经济不稳定和失控，甚至出现银行破产，给其人民带来严重负面影响。一些发展中国家面临严重的债务危机。

“在这一背景下，中国坚持扩大对外开放，呼吁合作，致力于维护经济全球化意义重大。”罗塞夫表示，中国积极倡导合作、凝聚共识，为国际社会注入了稳定性。“在共建‘一带一路’框架下，中国积极分享技术，改善沿线国家和地区基础设施建设，推动共享发展，助力全球互联互通。”

“相信中国仍将保持高水平发展。”罗塞夫说，40多年来，中国经济取得了显著且稳定的增长，公共和私营领域都实现了强劲增长，工业体系日益完备，科技创新能力不断增强。在罗塞夫看来，中国政治团结是发展的重要基础。

谈及中国发展的伟大成就，罗塞夫表示，在中国共产党的领导下，中国实现数亿人脱贫，这在人类减贫历史上绝无仅有，彰显了中国以人民为中心的发展思想，“中国付出了巨大的努力”。

今年是人类命运共同体理念提出10周年。在罗塞夫看来，这是“一项伟大的倡议”，对世界具有重要意义。“尊重不同文化背景，尊重文明多样性，谋求共享发展、共同繁荣，习近平主席提出的一系列理念和主张具有强大感召力，为人类提供了一个新的视角，即全人类是一个命运共同体。”罗塞夫说，如此伟大的理念为人类进步提供思想滋养。

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