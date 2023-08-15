埃及著名国际问题专家哈桑·拉杰布。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗8月15日电 （记者黄培昭）埃及资深国际事务学者、著名中国问题专家哈桑·拉杰布日前在接受人民网记者采访时说，自“一带一路”倡议提出以来，中国和埃及的中文教育合作得到迅速发展，并不断走深走实，取得了硕果累累，“一带一路”10周年，堪称埃及中文教育的辉煌十年。

拉杰布介绍说，2020年9月7日，中国驻埃及大使廖力强与埃及教育与技术教育部长塔里克·舒基在开罗签署《关于将汉语纳入埃及中小学作为选修第二外语的谅解备忘录》，将埃及的中文教育事业推上了新的台阶，这意味着汉语教学正式纳入埃及中小学教育大纲和国民教育体系。

“作为一个埃及汉学家，回望‘一带一路’的10年辉煌历程，我看到了中文教育在埃及取得的辉煌成就，也感受到了它为中埃两国友谊和文化交流做出的巨大贡献。”拉杰布说，中文教育机构的蓬勃发展并逐步形成规模。10年前，埃及的中文教育机构屈指可数。随着“一带一路”的推进，越来越多的中资企业进入埃及。埃及的中文需求不断扩大。截至目前埃及已建成23个中文系、3所孔子学院和4所孔子课堂，在孔子学院学习人数高达5万人。埃及中文教育事业呈现出“五系三院一个中心”的格局（五系即开罗大学、艾因夏姆斯大学、苏伊士运河大学、艾资哈尔大学，埃及科技大学的中文系；三院为开罗大学、苏伊士运河大学、艾因夏姆斯大学的孔子学院；一个中心即开罗中国文化中心），为埃及民众了解中国语言文化打开了一扇窗口。同时埃及大学的中文系以开罗为核心，沿尼罗河两岸，向南北呈条带状分布，初步形成了辐射全国的中文教学网络。

拉杰布指出，埃及中文学历教育与非学历教育相互依存。“这10年间，开罗大学、苏伊士运河大学和艾因夏姆斯大学三所高校完善了中文学历教育四年制本科，硕士、博士的培养体系。为满足社会上埃及人学习汉语的需求，孔子学院（课堂）、中国文化中心、埃中友协以及中国学联则面向社会所有对中文有学习需求的学习者，常年开设汉语水平考试培训课程、商务中文课程，进行短期的非学历的中文教育。中文学历教育和非学历教育相互依存为既满足了埃及中文爱好者个人个性化学习的需求，又满足了埃及社会发展对中文人才的需求。”

在拉杰布看来，埃及的本土老师师资队伍不断壮大。在过去的10年里，随着中文教育的蓬勃发展，本土汉语教师的需求量也在不断增加。许多年轻的汉语教师通过各种途径获得了汉语教学资格认证，并在教学实践中不断提升自己的教学水平。这些本土汉语教师不仅在当地的中文教育领域发挥着重要作用，也为中埃两国之间的文化交流和人民友谊搭建了桥梁。

拉杰布介绍说，埃及中文教学形式多样、文化活动丰富多彩。2015年中埃合作成立了一个以电视节目制作与播放为主要途径的尼罗河电视台孔子课堂，中文教学形式新颖独特，在阿拉伯地区拥有广泛的影响力。此外，这10年间，除了定期举办中国传统节日的庆祝活动，开办中华文化兴趣班，中文机构还定期举行诸如中文讲故事、诗歌朗诵、中华作文、配音、埃及好声音等种类繁多的比赛活动，参与范围广泛，参与人数众多，参与者中文水平高超，为埃及中文教育营造了良好的氛围。

“参加HSK考试的学生人数和获得奖学金的人数不断增加。”拉杰布说，汉语水平考试（HSK）是衡量中文教育成果的重要指标之一，同时也是学生就业和申请奖学金的敲门砖。这10年，埃及许多大学、语言学校和培训机构纷纷开设HSK辅导班和考试中心，为考生提供专业的辅导和培训，越来越多的埃及学生通过HSK考试获得了HSK证书，同时凭借HSK证书，很多学生获得了国际中文教师奖学金前往中国深造为中文教育在埃及的普及和发展提供了有力的支持。

“总之，10年间，中文教育在埃及取得了辉煌的成就。从初期的寥寥几家中文教育机构到如今的蓬勃发展，从单一的学历教育到学历教育、非学历教育相互依存，从本土汉语教师的缺乏到如今的大规模培养，从HSK考试的兴起到奖学金的不断涌现，这一切都见证了中文教育在埃及的蓬勃发展。未来，随着‘一带一路’倡议和埃及‘2030愿景’的对接，我相信中文教育在埃及将迎来更加美好的明天。让我们携手共进，以中文教育为桥，继续推动中埃两国在文化、教育、经济等领域的交流与合作，为中埃文明互鉴和中埃命运共同体做出更大的贡献！”拉杰布说。

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