中国驻阿尔及利亚大使李健在招待会上致辞。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔8月14日电 （记者王传宝）“我们所能表达的只有感谢，感谢中国、感谢成都这座以‘成都成就梦想’为口号的城市，为我们大学生们奉献出一场精彩的体育盛会。”阿尔及利亚大学生体育协会主席萨阿迪·加迪尔14日在中国驻阿使馆为阿大运会代表团举办的返阿招待会上说。

阿迪尔表示，代表团在大运会期间经历了一场梦，从神奇的开幕式到梦幻般的闭幕式，我们享受在成都的每一刻。他说，代表团成员在运动员村得到了无微不至的关怀，住宿、餐饮、卫生、娱乐、交通令人满意，所有比赛场馆都符合国际最高标准。

哈努西·乌萨玛是阿在本届大运会上的参赛运动员之一，获得了铁饼比赛铜牌。作为运动员代表，他说，在参加比赛过程中，中国朋友给予热情的款待，组织了堪称顶级的赛事，让我在比赛中得到很好的发挥，投出年度个人最好成绩。

中国驻阿尔及利亚大使李健对阿代表团在本届大运会上取得的好成绩表示祝贺，他说，大运会是青年体育竞技的高层次、国际性体育赛事。同上届大运会相比，今年阿方实现了参赛人员规模、参赛项目和奖牌数量的“三个增长”，充分体现了在特本总统亲自关怀和推动下阿青年体育事业取得的显著成效和美好未来。

成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式于北京时间7月28日开幕，8月8日闭幕，阿尔及利亚派出大型代表团参会，并取得了一银三铜的好成绩。

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