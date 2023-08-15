人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿尔及利亚大运会代表团感谢中国奉献精彩体育盛会

2023年08月15日08:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻阿尔及利亚大使李健在招待会上致辞。人民网记者 王传宝摄
中国驻阿尔及利亚大使李健在招待会上致辞。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔8月14日电 （记者王传宝）“我们所能表达的只有感谢，感谢中国、感谢成都这座以‘成都成就梦想’为口号的城市，为我们大学生们奉献出一场精彩的体育盛会。”阿尔及利亚大学生体育协会主席萨阿迪·加迪尔14日在中国驻阿使馆为阿大运会代表团举办的返阿招待会上说。

阿迪尔表示，代表团在大运会期间经历了一场梦，从神奇的开幕式到梦幻般的闭幕式，我们享受在成都的每一刻。他说，代表团成员在运动员村得到了无微不至的关怀，住宿、餐饮、卫生、娱乐、交通令人满意，所有比赛场馆都符合国际最高标准。

哈努西·乌萨玛是阿在本届大运会上的参赛运动员之一，获得了铁饼比赛铜牌。作为运动员代表，他说，在参加比赛过程中，中国朋友给予热情的款待，组织了堪称顶级的赛事，让我在比赛中得到很好的发挥，投出年度个人最好成绩。

中国驻阿尔及利亚大使李健对阿代表团在本届大运会上取得的好成绩表示祝贺，他说，大运会是青年体育竞技的高层次、国际性体育赛事。同上届大运会相比，今年阿方实现了参赛人员规模、参赛项目和奖牌数量的“三个增长”，充分体现了在特本总统亲自关怀和推动下阿青年体育事业取得的显著成效和美好未来。

成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式于北京时间7月28日开幕，8月8日闭幕，阿尔及利亚派出大型代表团参会，并取得了一银三铜的好成绩。

【1】【2】【3】
(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部