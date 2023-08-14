中德艺术家作品展在德国柏林开幕。人民网记者 刘仲华摄

人民网柏林8月13日电 （记者刘仲华）当地时间8月12日下午，中德艺术教育交流暨女艺术家作品展在德国首都柏林开幕。本次展览主题为“美好世界”，由中国上海市对外文化交流协会和德国波茨坦德中文化交流协会联合主办。中德双方共有15名女艺术家携带40余件艺术精品参展。来自中国和德国文化艺术界的100余位嘉宾出席了开幕式。

柏林中国文化中心主任孙勤航在开幕式致辞中指出，艺术家的相互交流是文化交流的重要组成部分，他们的艺术作品体现了艺术家本人对自己民族文化、生活风俗以及对这个世界的独特感受和演绎。本次交流活动中德艺术家们不仅能在绘画技法、题材内容、艺术教育等方面进行交流，更能在交流中产生思想碰撞和艺术创新，从而更好地增进两国人民相互的理解和友谊。波茨坦德中文化交流协会和上海市对外文化交流协会在过去的20年中举办了多次中德文化交流活动，为促进两国文化交流做出了积极贡献。

波茨坦德中文化交流协会主席安娜·默滕斯在开幕式上表示，波茨坦德中文化交流协会致力于两国在文化、经济、教育等方面的深度长久交流。至今协会已在中德两国分别举办数次中德艺术家个展、群展以及相关中德艺术家交流活动。本次展览的主题是“美好世界”，希望通过德中两国艺术家的深入交流，增进了解，相互包容，共同发展，创建一个更加美好的世界。

据此次赴德参展的上海艺术家代表团团长李秀英介绍，这是疫情以来两协会合作举办的第一个线下交流展览。此前两协会在线上合办过中德艺术家联展、中德少年儿童展。除了参展女艺术家本人的作品之外，她们也把自己学生的优秀作品带到德国。希望通过中德艺术家之间的交流，让德国民众更加深入地了解中国文化和中国发展现状。

柏林艺术家协会主席萨比娜·施耐德携作品“奇异的世界”参展，其画作通过地理区位和绚烂色彩展现了一个万花筒般的世界。她向记者表示，德中两国的艺术各有特点，两国艺术家的交流非常重要，希望未来有机会去中国参观访问。

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