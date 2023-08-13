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中国（江西）第18批援乍得医疗队送医送药到基层

2023年08月13日16:03 | 来源：人民网-国际频道
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第18批援乍得医疗队队长王汉江向乍得原油管道一期末站送药。中国援乍得医疗队供图
第18批援乍得医疗队队长王汉江向乍得原油管道一期末站送药。中国援乍得医疗队供图

人民网约翰内斯堡8月13日电（记者邹松）当地时间8月12日，中国（江西）第18批援乍得医疗队走进乍得原油管道一期末站开展义诊，为石油一线职工送医送药。

乍得原油管道一期末站位于首都恩贾梅纳南部，距离首都50公里，该站员工主要负责原油的计量交接以及设备运行维护工作。

义诊在末站食堂内举办，共设置包括传染、中医、外科、妇科、眼科和耳鼻喉科等11个科别，在场同胞及乍籍员工均可根据需求自主择医。医疗队免费提供体格检查、彩超检查和体温、心率、血压、血糖、血氧饱和度等测定，另外还带来了60多种常用药品。活动中，队员们一一解答他们的疑问，并给出了科学的诊疗意见。义诊持续近2小时，累计接诊员工70余人次。

义诊结束，医疗队在记事本上贴心地为员工们留下很多建议。骨科医生杨铮旭说：“生产一线条件艰苦，医疗资源相对薄弱，定期体检很有必要。”“身处非洲，牵挂家人，多倾诉，多陪伴。”儿科医生刘赟在做心理疏导时感触很深。“尽量吃熟食，把食物和水煮透，不吃生冷及过夜食物。”关于饮食习惯，普外科周智勇建议这样做来预防伤寒。针对乍籍员工血压偏高，麻醉科曾细林写下：“乍得朋友，请您动态监测血压，调整用药，清淡饮食。”影像科李登华在完成20多名职工、140多个部位的彩超体检中发现：“结石病较多，平时应多喝水、多运动、坚持吃早餐。”

本次活动受到了石油一线职工的热烈欢迎。第18批援乍得医疗队队长王汉江表示，这次义诊是中国援外医疗队派遣60周年、援乍医疗队派遣45周年纪念活动的重要部分。在后续的援助工作中，医疗队将继续利用节假日深入中资企业巡诊，让中国医疗队的“金”字招牌深入海外同胞和乍得民众之心。

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(责编：艾雯、刘慧)

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