在磨丁火车站举办的“中老文艺进站点暨中老大学生口岸车站联欢会”活动。敦格·占塔拉色 摄

人民网曼谷8月13日电（记者孙广勇）8月12日，“中老文艺进站点暨中老大学生口岸车站联欢会”在中老铁路老挝段磨丁火车站成功举办。

本次活动由老中铁路公司与老挝苏发努冯大学孔子学院联合主办。中老铁路的开通，不仅在地理上拉近了两国人民之间的距离，更是从情感上实现了“民心相通”。来自苏发努冯大学与昆明理工大学的两国大学生，分别准备了具有本国文化特色的文艺节目，来到磨丁火车站，为国际旅客进行文艺展演。

来自苏发努冯大学的老挝同学，为大家带来民族舞蹈。优美的舞姿，独具风情的民族舞蹈，引得过往的旅客纷纷驻足欣赏，摄影留念；昆明理工大学的中国同学乘坐承载着友谊的列车来到老挝，也为大家精心准备了诗朗诵、中文歌曲等丰富多彩的节目。在音乐与现场氛围的烘托之下，不同国家的游客纷纷走上舞台，一同参与到联欢活动中来。大家手牵手，肩并肩，歌唱中老友谊，此刻的欢声笑语，是中老两国友谊长存的最好印证。

苏发努冯大学孔子学院还为现场观众准备了中国结、诗词书签及老挝当地糖果、木纸书等礼物，引发现场观众对中老两国文化的浓厚兴趣。“中老文艺进站点暨中老大学生口岸车站联欢会”活动不仅将中国文化展现给车站国际旅客，同时将老挝特色文艺也向国际旅客进行展演，极大地活跃了车站气氛，促进了中老两国人民“民心相通”，丰富了中老铁路成为发展路、幸福路、友谊路的文化内涵。

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