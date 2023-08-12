新华社墨西哥城8月11日电 新闻分析：厄瓜多尔进入紧急状态凸显大选前的紧张形势

新华社记者廖思维

厄瓜多尔总统拉索10日宣布全国进入为期60天的紧急状态，以应对前一日总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥遇刺身亡引发的动荡，确保大选于8月20日如期举行。

分析人士认为，比利亚维森西奥遇刺和国家进入紧急状态凸显厄瓜多尔暴力犯罪和治安问题的严重性，或对选举结果造成影响。

暴力笼罩的提前选举

当地时间9日下午，厄总统候选人比利亚维森西奥在首都基多北部参加选举集会时遭枪杀。事发后，拉索召开政府部门紧急会议，并于10日宣布全国哀悼3天，进入为期60天的紧急状态，同时调动全国武装部队和警察维护国家安全和稳定。面对不安全形势，一部分候选人宣布暂停竞选活动。

比利亚维森西奥原是一名议员。今年5月，遭到反对派弹劾的总统拉索宣布解散议会，提前举行总统和议会选举。比利亚维森西奥随后宣布竞选总统。竞选活动期间，他严厉抨击国内与日俱增的腐败和暴力问题，称这一切与贩毒集团和有组织犯罪密切相关。这样的强硬态度使他多次收到贩毒集团发来的死亡威胁。

比利亚维森西奥遇刺只是厄境内暴力犯罪活动的冰山一角。厄瓜多尔位于南美洲西北部，因其地理位置成为贩毒集团向美国和欧洲运输毒品的中转站。厄政府认为，日益严重的暴力事件与帮派争夺运毒控制权有关。拉索曾表示，打击以厄瓜多尔为中转站向美国和欧洲运输毒品的犯罪团伙，是本届政府的主要任务之一。

随着大选临近，厄瓜多尔暴力事件愈发频繁。7月22日，厄西南部瓜亚基尔市一所监狱发生骚乱，造成31人死亡、14人受伤，导致全国监狱系统进入为期60天的紧急状态。7月23日，马纳维省港口城市曼塔市长阿古斯丁·因特里亚戈遭枪击死亡。8月3日，西南部瓜亚斯省杜兰市土地局长米格尔·桑托斯在乘车离开市政府途中遇害。8月10日，竞选议员的埃斯特法尼·普恩特在中西部洛斯里奥斯省遭枪击受轻伤。

大选面临新的不确定性

厄瓜多尔将于8月20日提前举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员，任期至2025年。厄宪法规定，总统选举中，首轮投票得票率过半，或得票率超过40%且领先第二名多于10个百分点的候选人直接当选总统；如果没有候选人达到以上条件，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票，得票多者当选。多家民调公司近日公布的数据显示，包括遇刺身亡的比利亚维森西奥在内的8名总统候选人均不满足第一轮胜选的要求。

英国维里斯克-梅普尔克罗夫特咨询公司首席分析师希梅娜·布兰科认为，比利亚维森西奥遇刺事件使厄瓜多尔本就复杂的政治局势更具不确定性。他的支持者如今难以抉择，加之大量选民意见摇摆，选举结果更加难以预测。

分析人士指出，虽然多项民调显示比利亚维森西奥并不是最受欢迎的总统候选人，但这起事件势必会影响选民心理。拉丁美洲社会科学院教授西蒙·帕查诺指出，厄瓜多尔长期受到暴力困扰，总统候选人遇害可能使选民心生恐惧，从而导致选举形势发生“显著变化”。

英国控制风险集团高级分析师劳拉·利萨拉索认为，此次事件还将冲击厄瓜多尔经济。她说，进入紧急状态将对该国总体营商环境、投资者信心水平以及私营部门产生直接影响。

(责编：于洋、刘慧)