新华社北京8月12日电 联合国官员11日说，5名去年在也门南部被“基地”组织绑架的联合国员工已经获释。5人为也门公民和孟加拉国公民，目前健康状况良好。

联合国也门人道主义事务协调员戴维·格雷斯利说，他与其中4人乘飞机抵达也门临时首都亚丁，“我可以确定绑架者为‘阿拉伯半岛基地组织’”。

“阿拉伯半岛基地组织”是“基地”组织在也门的分支。据美联社报道，该分支利用也门内战留下的安全真空发展壮大，被视作“基地”组织最危险的分支之一，不仅在也门频频作乱，还策划对美国等国发动袭击。

被绑架的5人供职于联合国安全和安保部。他们2022年2月11日在南部阿比扬省执行任务，返回亚丁途中被不明身份武装分子绑架。也门官员和部族长老后来确认，绑架者为“基地”组织人员。

联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克说，争取5人重获自由的谈判过程漫长而艰辛，也门邻国阿曼的官员也有参与。

不愿公开姓名的也门官员透露，经部族长老斡旋，“基地”组织获得数额不菲的赎金后放人。

这一说法遭到联合国方面否认。哈克说：“联合国从不支付赎金，也不鼓励其他人付赎金。”

孟加拉国《曙光》日报报道，其中一名获释的孟加拉国公民9日回国，名为素福尔·阿纳姆，是一名退休军官。据他描述，5人被武装分子转移过18处地点，从始至终蒙着眼，所幸未受虐待。

阿纳姆回忆道：“每一天我们都面临对死亡的恐惧，这种感觉无法用言语表达，以前只在电影里看过。”

孟加拉国国家安全情报局长伊姆鲁勒·马哈茂德说，绑架者索要300万美元赎金，但是孟方没有支付。

沙特阿拉伯主导的多国联军发言人暂未回应此事。也门首都萨那2014年遭胡塞武装攻占后，沙特主导的多国联军2015年对胡塞武装发起军事行动，持续至今。

绑架事件在也门并不鲜见。当地武装组织或部族人员时常绑架人质换取赎金或被政府关押的囚犯。（王宏彬）

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