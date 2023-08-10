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国际观察：民进党媚美下限何在？ 

归航
2023年08月10日10:44 | 来源：人民网-国际频道
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民进党2024年台湾地区领导人选举参选人赖清德宣布将于8月“过境”窜美。在台湾地区领导人选举正处于激烈备战期的当下，民进党指派赖清德窜美的目的可谓是“司马昭之心，路人皆知”。回顾民进党当局2016年以来的各种“烂操作”，不难发现，民进党为求“续命”正持续通过裹挟民意、打压异己等手段将岛内百姓的利益福祉转由美国裁决，对美言听计从，毫无下限，其“倚美谋独”的险恶用心昭然若揭。

政治上甘当美在台“代理人”。民进党当局向美摇尾乞怜，为求长期执政甘当傀儡。7月初，赖清德在《华尔街日报》投书，鼓吹他所谓“四大支柱”歪论。赖清德选择在美国媒体发文，再次向美递出“投名状”，抱美大腿，既低劣又可耻。赖通过赤裸裸表忠攀附美为其“谋独”壮胆，其选举活动早已成为争当“美国代理人”的选举。

为使美放心，民进党当局在岛内滥用其政治权力，极力钳制民意、打造亲美“一言堂”。赖清德曾公开称“不能让有心人散播怀疑美国的言论”“这对台湾非常不利”。民进党当局把民间所有正常的“疑美”讨论都贴上“中共同路人”或“投降派”标签，其买办本质显露无遗。针对美方处心积虑推出的“台湾学人计划”，民进党当局更是开门揖盗，欢迎美派遣经贸、安保官员进入台行政、民意部门短期工作，方便美进一步监视、操控台湾。

经济上放弃自主权沦为美附庸。民进党当局罔顾企业抵触和丧失产业自主权的担忧，协助美威逼利诱台积电、联发科等龙头企业赴美投资设厂，压台积电追加在美投资，并纳入最先进的3纳米制程。另一方面，民进党当局对美方天价合同来者不拒。今年6月，民进党当局暗箱操作与美签署“21世纪贸易倡议”第一部分协议，加速更多美国农产品和加工食品倾销台湾，让美金融企业在台横行无阻，将台湾无条件变成美经济附庸。2022年美国议员格雷厄姆公开向蔡英文强硬推销波音客机，台湾华航被逼花费46亿美元高价全盘照收。

事实证明，民进党当局大肆吹捧的所谓“经济自主”实为用岛内老百姓的血汗钱向美“进贡”、以牺牲岛内产业发展来支付美对台口惠而实不至的“保护费”，是名副其实的“凯子外交”。

军事上企图将台湾打造成“刺猬岛”。民进党当局否认“九二共识”，大言不惭称台位于美对华“第一岛链”的关键位置，自掏腰包为美“以台制华”充当走狗。据台媒报道，拜登政府虽已宣布十余次对台军售，但目前美国未交付的项目金额已高达142亿美元，存在交付时间长、武器过时等问题。在此背景下，民进党当局今年5月份仍将窜台的美25家军火商奉为“座上宾”。岛内网友戏称台已成为美国最理想的“军备垃圾处理场”。

滥购美国军火之外，民进党还不断翻新其与美军事勾连新花样。有台媒报道，台陆军联兵营、装甲旅等部队分别于近日赴美接受训练、参加演习。此类明目张胆的军事交流无疑是在两岸和平的红线、底线上反复横跳，将岛内年轻人变成民进党依附讨好美国的牺牲品。

民生上将岛内民众降为“次等公民”。民进党当局口口声声称会为岛内民众“做好安全把关”，却为讨好美方助其加入CPTPP，罔顾民意，开放进口美国“莱猪”，牺牲岛内民众的健康换取美支持。在民进党当局低三下四的姿态之下，美在岛内更是横行霸道。“美国在台协会台北办事处”继2019年扩建后，今年7月再度扩建，秘密计划强行征用周边2.7公顷校园用地，此事一经披露即遭到附近居民强烈抗议，质疑民进党当局百分百顺从美方要求，直斥此为“民进党卖台最佳证据”。岛内民众的尊严、权利在所谓美台“伙伴关系”面前根本不值一提。

在岛内民众逐渐看清民进党当局“倚美卖台”实质、民进党陷入执政困境的当下，民进党安排赖清德窜美无疑是其向美乞援的一出拙劣“政治作秀”。无论民进党当局如何转移矛盾、自证清白，也无法改变其为一己私利出卖岛内民众福祉、将台湾民众推向兵凶战危深渊的实质。在苟延残喘之际，民进党“媚美卖台”的丑恶行径终将唤醒更多台湾民众看清真相，其“倚美谋独”的算盘注定以失败告终。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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