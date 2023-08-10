本报记者 贾平凡

日前，也门航空公司一架客机搭载大约270人，从萨那国际机场起飞，前往沙特阿拉伯红海海滨城市吉达。这是7年来首次有商业航班从也门胡塞反政府武装控制的首都飞往沙特。图为乘客在萨那国际机场候机。新华社/路透

近日，阿拉伯投资保证和出口信贷机构发布《2023年阿拉伯国家第38次年度投资环境报告》（以下简称《报告》）。报告显示，2022年进入阿拉伯国家的直接外来投资项目数量增长74%，达到1617个项目，投资金额增长358%，达到2000亿美元。预计2023年，这种趋势将继续。

投资吸引力增强

阿拉伯投资保证和出口信贷机构发布的《报告》援引FDI Markets数据库的数据显示，与2022年同期相比，2023年第一季度进入该区域的外来项目数量增长28%，投资金额增长70%，达到740亿美元。

据《阿拉伯商业》周刊报道，《报告》显示，去年阿联酋吸引了923个外国直接投资项目，在阿拉伯国家中位居第一。从行业来看，可再生能源行业在投资支出中排名第一，占总额的60%；软件行业在项目数量上领先，占总数的23.4%。《报告》指出，2022年，阿拉伯国家间投资继续保持增长态势，投资项目数量增长84%，达到245个，投资额增长623%，达到456亿美元。

今年5月，在阿联酋国际投资大会上，英国“投资监测”公司发布题为《2022年中东和非洲地区绿地投资》的报告说，2022年全球各地区的外商直接投资都呈上升趋势。与疫情前相比，中东和非洲地区成为全球吸引外商直接投资增速最快的地区，中东地区的外商直接投资几乎翻倍，非洲地区则增长了1/3。该报告指出，去年有超过100个国家和地区在中东投资。阿联酋、沙特阿拉伯、南非、埃及和卡塔尔是地区吸引外资最多的5个国家。

“我们看到中东正成为各行业公司和商业投资者寻求增长机会的主要目的地。”安可咨询中东区总裁马默恩·斯贝赫长期关注中东地区经济动态。他表示，近年来，中东地区持续向外国投资者展示开放姿态，投资环境总体趋势向好。

上海国际问题研究院外交政策研究所研究员李伟建在接受本报记者采访时表示，过去，阿拉伯国家之间也有局部合作，但规模不大；现在，阿拉伯国家间合作出现整体性变化，特别引人关注。

复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、中东研究中心副主任张楚楚在接受本报记者采访时表示，当前，阿拉伯国家吸引外资有两个特点：一是全球南方国家的投资占比日益升高；二是吸引直接外来投资的领域更加多元，除了传统的能源与基础设施领域，新能源、大数据、人工智能、人造卫星等领域成为近年来新的投资热门领域。

蕴含巨大发展潜力

“投资吸引力是一个地区、国家政治安全环境和经济发展环境的‘晴雨表’。”李伟建认为，阿拉伯国家吸引外资源于内外环境的改善：从外部环境看，美国对地区的影响力和主导作用下降，阿拉伯国家战略自主性提升；从内部环境看，近两年，更多阿拉伯国家走上内求发展、外求缓和的道路。阿拉伯国家已清晰地认识到，目前自身面临的最大挑战是如何发展经济，而不是来自某一国的安全威胁。此外，为了摆脱石油单一经济模式、吸引外部投资，阿拉伯国家也在积极营造良好地区环境。

阿拉伯国家在吸引外资方面具有得天独厚的优势。张楚楚表示，一是地理位置优势。阿拉伯国家横跨亚非两大洲，沟通印度洋和大西洋，扼守东西方海上交通要道，是当今全球格局中有影响力的重要板块与关键力量，也是连接亚欧非三大洲的重要枢纽。二是市场价值。阿拉伯国家包括沙特、阿联酋、卡塔尔等全球经济增速较快的经济体，也包括埃及等人口密度较大的国家，且多数阿拉伯国家的年轻人口占比较高，地区市场充满活力与潜力。三是能源地位。阿拉伯国家中包括大量的产油国与产气国。四是政策支持。阿拉伯多国正致力于转变单一经济结构，提出《沙特2030愿景》《阿联酋2030愿景》《科威特2035愿景》《埃及经济振兴计划》等旨在实现经济多元化与增强经济发展动力的战略规划，对基础设施与高科技等产业的需求大幅上升，且多国出台完善法律法规、简化审批流程等一系列刺激招商引资的政策，为海外投资提供了良好的投资机遇。

近几个月，中东地区涌动“和解潮”，中东格局经历深刻调整：沙特与伊朗恢复外交关系，也门和平进程出现积极进展，卡塔尔和巴林决定恢复外交关系，土耳其和埃及改善双边关系，叙利亚重返阿盟峰会……在阿拉伯世界，停火、和解、复交、团结已成为主旋律。

“传统上，国际社会对阿拉伯国家的关注集中于政治和安全领域，对当地经济领域的关注集中于能源产业。当前，该地区经济领域的全球影响力与日俱增，且非能源产业的诸多经济领域备受重视，这表明国际社会越发意识到阿拉伯国家经济多元化蕴含巨大发展潜力。”张楚楚说，随着中东“和解潮”稳步推进，一些阿拉伯国家把改善民生作为优先议程，既提升了国家间务实合作，也能为地区经济合作与发展提供稳定环境。

“中东‘和解潮’不是突然出现的，而是建立在中东国家战略需求和地缘政治变化的基础之上，不是一时现象，而是长期趋势。”李伟建表示，中东“和解潮”对阿拉伯国家经济发展的影响不容小觑：一是阿拉伯国家关注的重点从地缘政治转移到国内经济发展上来；二是外部干预明显减少，阿拉伯国家可以投入更多资源在自身发展上；三是很多过去因中东地区地缘政治紧张而望而却步的投资者希望抢占先机，加大在阿拉伯国家投资的意愿增强。

“阿拉伯国家经济发展步入正轨、经济合作不断紧密，中东地区的地缘政治关系也会进一步缓和。”李伟建说。

经济前景被看好

阿联酋媒体《ZAWYA》近日报道，根据全球数据区域和全球风险指数（GCRI）的数据，与上一季度相比，阿联酋在2023年第一季度保持了中东和非洲（MEA）地区风险最低国家的地位。沙特阿拉伯排名第三，其次是卡塔尔和科威特，分别排名第四和第五。

据世界银行发布的《全球经济展望》显示，展望2023年和2024年，阿拉伯国家的经济前景基本保持乐观。世界银行报告预测中东和北非地区的经济增长率为3.5%和2.7%；联合国西亚经济社会委员会的报告预测阿拉伯国家GDP增长率为4.5%和3.4%。

联合国西亚经济社会委员会发布的《阿拉伯地区经济和社会发展调查》报告显示，2023年，阿拉伯地区的失业率将出现小幅度下降；通货膨胀率在未来两年可能会下降到8%和4.5%。

张楚楚表示，直接外来投资增加，有助于促进阿拉伯各国的经济增长，缓解地区多国长期面临的基建赤字与科技赤字难题，也为推动地区经济多元化与现代化转型提供了支持。阿拉伯国家政治稳定性不断增强，各国寻求新的经济增长动力的积极性不断提升。在此背景下，国际社会对阿拉伯国家经济前景的信心显著提高。

不过，阿拉伯国家内部发展不均衡的问题不容忽视。联合国西亚经济社会委员会发布的报告显示，阿拉伯国家经济增长情况存在较大差异，部分国家受益于能源价格飙升，部分国家则备受能源成本上涨、粮食供应短缺、国际援助流入量下降等困扰，发展不均衡情况明显。

“阿拉伯国家既存在产业结构失衡问题，也存在地区发展不平衡问题，这既源于各国发展规划等内部因素，也源于外部持续干预、地区冲突不断、经济环境欠佳等外部因素。”张楚楚说。

萨比赫强调，阿拉伯国家必须尽快实施全面计划，改善政治、经济和制度投资环境。

“当前，阿拉伯各国意识到自身发展的深层挑战，一面试图开展地区和解，一面试图强化战略自主，从而为各国的经济转型与产业升级提供有利的条件。”张楚楚表示，未来，阿拉伯国家要实现更好发展，首先要确保一个和平、稳定的发展环境，持续优化营商环境，坚持经济多元化战略长期不动摇。此外，该地区需要完善区域经济合作机制，并加大力度引进经济发展的多元要素，包括境外资本、技术、人力，充实自身的产业链条，进而带动地区的经济社会现代化。

李伟建表示，未来，阿拉伯国家要持续增强投资吸引力和经济发展活力，需要做好以下几方面工作：一是保障经济发展环境稳定安全；二是解放思想，调整经济发展结构，促进经济多元化发展；三是探索建立矛盾协调机制，为地区国家间开展合作创造良好条件。

(责编：王禹蘅、崔越)