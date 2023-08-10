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中国常驻联合国副代表呼吁苏丹各方尽快停火止战

2023年08月10日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月9日电 中国常驻联合国副代表戴兵9日在安理会苏丹问题公开会上发言，呼吁各方尽快停火止战。

　　戴兵说，苏丹武装冲突持续近4个月，平民伤亡不断增加，人道局势更趋严峻。作为苏丹的好朋友、好伙伴，中方对此深感痛惜。中方希望有关各方以国家和人民利益为重，尽快停火止战，推动局势缓和降温，通过对话化解矛盾分歧，为实现和平和解创造条件。中方欢迎地区国家和组织为解决苏丹问题作出大量努力，期待它们同苏丹各方加强协调，为劝和促谈发挥关键作用。国际社会和域外伙伴要给予必要支持和配合。

　　戴兵说，苏丹当前面临巨大人道需求，外溢影响对邻国也造成冲击。中方呼吁国际社会帮助苏丹及邻国提高人道响应能力，扩大救援规模，支持地区人道倡议。达尔富尔局势受到苏丹冲突的严重冲击。国际社会要为缓解局势提供建设性支持，避免激化矛盾。

　　戴兵说，苏丹是非洲之角重要国家。早日停火止战、恢复正常秩序，符合苏丹和地区国家根本利益。近期，地区国家和组织多次强调要维护苏丹主权、独立和领土完整，反对外部干涉苏丹内部事务。国际社会要听取地区国家呼声，支持地区国家和组织斡旋努力，避免外部强加方案和施压制裁。中方相信苏丹人民有能力、有智慧克服当前困难挑战，尽快平息战火。中方愿同国际社会一道，支持苏丹人民的努力。

(责编：刘叶婷、崔越)

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