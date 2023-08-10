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英国北爱尔兰警方紧急应对警员信息不慎泄露事件

2023年08月10日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦8月9日电（记者杜鹃 许凤）英国北爱尔兰警察局9日证实，正在调查北爱警方所有员工信息不慎泄露事件，并已成立紧急威胁评估小组。

　　北爱警方8日为回应一个信息公开问询时不慎将一份包含当地警局全体员工详细资料的表格发布至互联网，涉及大约一万名警员和文职人员的姓氏、名字首字母缩写、职级、工作地点和部门等信息。相关信息发布到互联网数小时后被撤回。

　　北爱助理警察总长托德8日晚在新闻发布会上为信息泄露事件道歉，称这一人为失误“不可接受”。

　　托德9日说，这是一起“严重事件”，“完全理解同事们及其家属所感受到的非常真实的担忧”。他说，警方正努力降低风险，并联手安全合作伙伴及有关组织调查该事件。警方已向所有员工发布最新个人安全建议，并成立紧急威胁评估小组。

　　英国媒体报道，数据泄露事件导致北爱警方不少人担心自己和家人会成为恐怖袭击的目标。工会组织北爱尔兰警察联合会发表声明说，北爱警察的个人信息尤其敏感，许多人竭力让自己的警察身份和职位不为他人知晓。

　　上世纪60年代后，北爱尔兰曾因天主教与基督教、独立派与亲英派之间的矛盾陷入长期动乱。1998年，英国政府、爱尔兰政府与北爱尔兰各党派签署北爱和平协议，基本结束持续30年之久的流血冲突。但此后，当地警察遭独立派武装人员或其他非法武装团体枪击和爆炸袭击事件仍时有发生。

　　今年2月，一名不当班的警察在一起枪击事件中受重伤，民族主义组织“新爱尔兰共和军”声称制造了枪击事件。3月，英国情报机构将北爱所面临的恐怖主义威胁级别提升至“严重”，意味着“极有可能发生袭击”。

(责编：刘叶婷、崔越)

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