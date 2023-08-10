本报记者 张矜若

印度尼西亚国家发展计划部近日宣布启动《2025—2045年国家长期发展规划》，提出8项发展议程、17个发展方向以及45项关键发展指标，其中重点之一是推动制造业进一步发展，将制造业对该国国内生产总值（GDP）的贡献率提升约10个百分点。

制造业是印尼经济发展的重要支柱。据相关统计，2021年制造业占印尼GDP的比重达19.25%。今年第一季度，制造业对该国经济增长的贡献率达到16.77%。印尼制造业不仅规模较大，且门类较多，在提供众多就业岗位的同时，也吸引了大量外国投资。据数据门户网站Statista统计，截至2022年，印尼制造业吸纳了该国1867万适龄人口就业，且这一数字仍在持续增长。

印尼政府于2018年启动“工业4.0”计划，通过大力发展制造技术来提振国家经济。印尼政府把纺织及服装、汽车、电子等定为重点支持行业，计划到2030年使这些行业每年带动经济增速提高两个百分点，创造超过1000万个就业机会。为了更好实现制造业多元化，印尼还不断推动电动汽车产业发展，力图成为全球电动汽车电池供应商，并建立完善电动汽车供应链。

为吸引更多外商投资制造业，印尼政府近年来努力改善投资环境，包括改进政府服务、简化投资审批程序、加强基础设施建设等。从2014年至今，印尼已修建公路超过1700公里，建设了超过30座水库、18个港口、21个机场以及多个码头，并努力扩大互联网覆盖范围。去年，印尼政府为投资额为1000亿—5000亿印尼盾（1元人民币约合2108印尼盾）的企业免除10年的企业所得税。

随着经济复苏和增长，印尼国内市场不断扩大，强劲的国内需求为制造业增长提供了有力支撑。据统计，截至今年第一季度，印尼经济已连续6个季度保持5%以上增长速度。据国际信用评级机构标准普尔最新报告显示，印尼今年6月份制造业采购经理人指数升至52.5，连续22个月保持在扩张区间。

印尼制造业发展也面临不少压力。印尼智库经济金融发展研究所研究员奈卢尔·胡达表示，当前全球经济仍存在较大不确定性，国际市场对纺织等出口导向型行业影响仍然较大。印尼需要在做强国内市场、鼓励消费的同时，积极挖掘海外需求，进一步提高生产力水平，提升制造业产品附加值。

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 13 版）

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