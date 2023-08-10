人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印尼推动制造业发展

本报记者 张矜若
2023年08月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　印度尼西亚国家发展计划部近日宣布启动《2025—2045年国家长期发展规划》，提出8项发展议程、17个发展方向以及45项关键发展指标，其中重点之一是推动制造业进一步发展，将制造业对该国国内生产总值（GDP）的贡献率提升约10个百分点。

　　制造业是印尼经济发展的重要支柱。据相关统计，2021年制造业占印尼GDP的比重达19.25%。今年第一季度，制造业对该国经济增长的贡献率达到16.77%。印尼制造业不仅规模较大，且门类较多，在提供众多就业岗位的同时，也吸引了大量外国投资。据数据门户网站Statista统计，截至2022年，印尼制造业吸纳了该国1867万适龄人口就业，且这一数字仍在持续增长。

　　印尼政府于2018年启动“工业4.0”计划，通过大力发展制造技术来提振国家经济。印尼政府把纺织及服装、汽车、电子等定为重点支持行业，计划到2030年使这些行业每年带动经济增速提高两个百分点，创造超过1000万个就业机会。为了更好实现制造业多元化，印尼还不断推动电动汽车产业发展，力图成为全球电动汽车电池供应商，并建立完善电动汽车供应链。

　　为吸引更多外商投资制造业，印尼政府近年来努力改善投资环境，包括改进政府服务、简化投资审批程序、加强基础设施建设等。从2014年至今，印尼已修建公路超过1700公里，建设了超过30座水库、18个港口、21个机场以及多个码头，并努力扩大互联网覆盖范围。去年，印尼政府为投资额为1000亿—5000亿印尼盾（1元人民币约合2108印尼盾）的企业免除10年的企业所得税。

　　随着经济复苏和增长，印尼国内市场不断扩大，强劲的国内需求为制造业增长提供了有力支撑。据统计，截至今年第一季度，印尼经济已连续6个季度保持5%以上增长速度。据国际信用评级机构标准普尔最新报告显示，印尼今年6月份制造业采购经理人指数升至52.5，连续22个月保持在扩张区间。

　　印尼制造业发展也面临不少压力。印尼智库经济金融发展研究所研究员奈卢尔·胡达表示，当前全球经济仍存在较大不确定性，国际市场对纺织等出口导向型行业影响仍然较大。印尼需要在做强国内市场、鼓励消费的同时，积极挖掘海外需求，进一步提高生产力水平，提升制造业产品附加值。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月10日 13 版）

(责编：岳弘彬、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部