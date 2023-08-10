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欧盟机构——

今年7月是有记录以来最热月份

2023年08月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社布鲁塞尔8月8日电  （记者任珂）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局8日说，刚刚过去的7月是自1940年该机构有记录以来的最热月份，打破多项温度纪录。

　　哥白尼气候变化服务局当天发表声明说，2023年7月的全球平均地表气温是16.95摄氏度，而上一次创纪录的月份是2019年7月，那个月平均地表气温为16.63摄氏度。

　　哥白尼气候变化服务局主任卡洛·布翁滕波说，气温破纪录说明全球气温急剧上升的趋势，而人为温室气体排放是气温上升的主要驱动力。

　　数据显示，今年7月3日至6日，全球每日平均地表气温连续4天打破纪录；之后直到7月31日每天的平均气温都高过2016年8月13日创下的16.8摄氏度的纪录。因此，7月3日至31日这29天也成为有记录以来最热的29天。其中最热的一天是7月6日，当天全球平均气温达到17.08摄氏度。

　　哥白尼气候变化服务局分析认为，全球7月如此炎热，原因在于长时间异常高的海面温度。进入4月，全球日均海面温度一直保持在历年同期的最高值；从5月中旬开始，全球海温值达到前所未有的水平；7月31日的海温值更创下历史新高，达20.96摄氏度，比2016年3月29日创下的前纪录高出0.01摄氏度。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月10日 13 版）

(责编：岳弘彬、崔越)

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