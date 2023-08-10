本报记者 管克江

近日，阿联酋阿布扎比国际金融中心宣布实施可持续金融监管框架。该框架包括一系列支持可持续金融的监管举措，如以可持续发展为导向的投资基金、管理投资组合和债券的规则，以及在环境、社会和治理方面的披露要求等。

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会候任主席苏丹·贾比尔表示，全球应对气候变化和实现可持续发展的一大风险就是缺乏可用、可获得、可负担的融资，这也是《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会要重点讨论的议题。类似阿布扎比国际金融中心的可持续金融监管框架等举措，将支持各方实现限制全球升温的目标。

近期，阿联酋相关机构开展绿色融资的消息不断：7月中下旬，可再生能源公司马斯达尔发行了10年期绿色债券，融资7.5亿美元用于建设可再生能源项目；7月初，阿布扎比第一银行首次发行了以迪拉姆计价的绿色伊斯兰债券，金额为13亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）；今年5月，房地产企业马吉德·富泰姆宣布通过绿色伊斯兰债券筹集了5亿美元资金。

2017年，阿联酋制定“2050能源战略”，计划投资6000亿迪拉姆，到2050年将清洁能源在能源结构中的占比提高至50%。2021年10月，阿联酋公布了“2050年零排放战略倡议”，力争到2050年实现温室气体净零排放。为此，阿联酋大力发展绿色金融，加大可再生能源投资。

2020年，阿联酋宣布了一系列“可持续金融指导原则”，鼓励不同部门和机构引入可持续发展指标。阿联酋证券和商品监管局也要求境内上市企业发布年度可持续发展报告。去年，阿布扎比国际金融中心宣布将推出世界首个完全受监管的碳信用交易所和清算所。

据阿联酋《国民报》报道，理德咨询公司相关负责人安德烈亚斯·比洛表示，越来越多地区金融机构制定了可持续发展战略，为经济增长和商业发展提供新动力。2021年，中东地区发行的绿色可持续债券金额达到245.5亿美元，是2020年的6倍。2022年，阿联酋发行的绿色债券比2021年同期增长了32％。

当前，中国同阿联酋的绿色金融合作深入开展。近年来，中国银行迪拜分行在阿联酋积极支持绿色能源、海水淡化、节能减排等多个标志性绿色项目，包括阿布扎比艾尔达芙拉太阳能电站项目、迪拜太阳能公园四期项目等。中行在阿联酋提供的绿色融资已带动项目投资额超过100亿美元，满足了当地近100万户家庭清洁用水用电需求。

今年初，中国工商银行发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，其中工行迪拜分行发行债券规模6亿美元。中国驻阿联酋大使张益明表示，“碳中和”主题绿色债券所筹集的资金将主要用于可持续发展等绿色环保项目。中国企业在阿联酋参建绿色项目总装机规模已超6600兆瓦，充分体现了中国对于应对气候变化和实现可持续发展的郑重承诺。金融合作、双向投资正成为中阿以及中国和中东国家务实合作新的亮点和动力。

（本报迪拜8月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 13 版）

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