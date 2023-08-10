本报记者 崔 琦 龚 鸣

“我高度赞赏共建‘一带一路’倡议，它已成为深受欢迎的国际公共产品和合作平台。”尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔近日在接受本报记者专访时表示，共建“一带一路”倡议为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，也为增进各国民生福祉作出了新贡献。

施雷斯塔表示，自2017年尼中两国政府签署“一带一路”合作备忘录以来，两国在共建“一带一路”框架下的务实合作不断拓展深化。目前，中尼跨境铁路（尼泊尔段）工程可行性研究迈出新步伐，双方正加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，将帮助尼实现从“陆锁国”变“陆联国”的梦想。“从中国援建并由中企长期承担保通项目的阿尼哥公路，到中国援建的加德满都内环路升级改造项目，再到中企承建的加德满都特里布万国际机场改造项目，在中国的帮助下，尼泊尔的交通越来越便利，人民生活越来越好。同中国合作给尼泊尔带来了发展希望。”

“中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，这些成就对很多国家具有示范作用。”施雷斯塔说，中国积极助力尼泊尔推进减贫工作，在尼泊尔开展了多个农业技术合作项目，促进农业可持续发展。“我们愿学习借鉴中国经济社会发展、脱贫攻坚经验，造福更多尼泊尔民众。”

中国在尼泊尔偏远地区援助重建了拜拉夫中学等现代化学校，并提供了计算机、实验室设备以及文体用品等教学物资，有力推动了当地乡村教育的发展。去年，中国政府通过“全球发展和南南合作基金”实施尼泊尔微笑儿童（粮食发放）项目和尼泊尔疫后恢复项目。“目前，已有很多尼泊尔儿童在食品、教育、扶贫等方面获得帮助。微笑儿童等项目体现了尼中守望相助的深厚情谊，是两国民间合作的典范。”施雷斯塔说。

2015年尼泊尔地震发生后，位于世界文化遗产加德满都杜巴广场核心区、拥有400多年历史的九层神庙建筑群遭到严重损坏。经过中方专家的多年努力，九层神庙建筑群本体维修任务圆满完成，已于2022年12月通过中期验收。施雷斯塔表示：“九层神庙保护修复项目是文化遗产国际合作的成功案例，感谢中国政府和中国专家为尼泊尔震后文化遗产修复所作的巨大贡献。希望未来尼中在文物保护领域展开更多合作。”

今年，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为全球发展繁荣注入新动力。施雷斯塔说：“共建‘一带一路’对全球发展至关重要。10年来，该倡议形成3000多个合作项目，将近4000万人因此摆脱贫困，充分彰显了共建‘一带一路’的丰硕成果和蓬勃活力。尼泊尔愿继续同中国高质量共建‘一带一路’，拓展经济、民生、教育、旅游、文化等领域务实合作，实现共同发展繁荣，造福两国人民。”

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 03 版）

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