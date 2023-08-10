威伦·披差翁帕迪

聚焦互联互通、深化务实合作的共建“一带一路”倡议，为全球合作注入新动能，为世界经济发展带来新机遇

我从大学起就在中国留学，在云南、福建、广东完成了从本科到博士的学业，在学习过程中不断加深对中国的了解。毕业后，我进一步研究中国的制度设计、政策理念与社会发展，对中国有了更深层的认知。近10年来，中国各领域发展成就有目共睹。在实现自身发展的同时，中国也为加强全球治理作出了重要贡献。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。“一带一路”建设以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，以共商共建共享为原则。共建“一带一路”倡议为共建国家和地区拓展合作机遇、深挖发展潜力提供了中国方案，为促进全球发展贡献了中国智慧，造福共建国家和地区的人民。

10年来，共建“一带一路”合作成果惠及共建国家和地区。中老铁路就是生动例证。中老铁路开通运营后，我第一时间赶赴老挝，感受这条铁路对拉动区域经济发展起到的显著作用。中老铁路打通了连接老挝与中国、泰国及周边国家的运输大通道，让老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，极大便利了包括泰国在内的周边国家与中国之间的货物运输，为铁路沿线国家和地区带来发展活力。看到中老铁路开通后产生的积极效应，泰国民众也急切盼望泰中铁路尽快通车，提升交通运输的便利性。作为泰中两国高质量共建“一带一路”的重点工程，泰中铁路建成运营后将与中老铁路相连通，有助于构筑起北起昆明、南至新加坡的国际铁路通道，从而大幅降低物流成本，促进人员流动，加速区域基础设施互联互通，搭建起澜沧江—湄公河次区域合作的又一条快车道，将使陆海联运国际物流通道更加便捷通畅。

在贸易保护主义抬头的背景下，中国不断拓展国际合作的广度和深度，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，同东盟国家扎实推进基础设施互联互通，收获了亮眼的经贸成绩单。泰国是共建“一带一路”的受益者和坚定支持者。中国是泰国最大贸易伙伴，也是泰国农产品最大出口市场和主要外资来源国。随着泰中两国互利合作不断深化，“泰中一家亲”理念越发深入人心。泰中民心相通，为两国共建“一带一路”合作走深走实奠定重要民意基础。

世界经济正处于疫后复苏的关键阶段。聚焦互联互通、深化务实合作的共建“一带一路”倡议，为全球合作注入新动能，为世界经济发展带来新机遇。中国倡导和平、发展、合作、共赢，为动荡的世界带来更多稳定性和确定性。今年中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，相信这一盛会将对践行真正的多边主义、提振全球经济、促进世界和平发展发挥重要作用。

（作者为泰国泰中“一带一路”研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)