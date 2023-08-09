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真相 |派卧底、搞“绑架”，美国对本国“美丽风景线”下狠手

2023年08月09日19:35 | 来源：海外网
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5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，人们参加哀悼活动，纪念弗洛伊德遇害三周年。（图源：新华社）

　　长期以来，美国政府在别国频频煽动骚乱，声称是“美丽的风景线”，而当类似事件发生在美国，美国政府又是如何处理的呢？2020年，黑人男子弗洛伊德遭白人警察跪杀后，“黑人的命也是命”抗议示威运动席卷全美。据美国调查网站“截击”报道，美国公民自由联盟（ACLU）近日提起诉讼，指控美国联邦政府和地方政府在2020年“黑人的命也是命”运动中滥用权力。

　　自2020年“黑人的命也是命”运动发生以来，多家外媒就报道过美国政府的各种“小动作”。安插卧底是惯用手法。哥伦比亚广播电台（CBS）今年2月报道称，美国调查记者特雷弗·阿伦森在播客节目中揭露美国联邦调查局（FBI）付费给一名秘密卧底，这名FBI内线教唆抗议者实施暴力，试图陷害抗议者。根据他所掌握的FBI文件、录音以及抗议者证词，这名内线名叫温德克，是一名曾因性侵被定罪的重罪犯，FBI在2020年夏季向他支付了数万美元，让他冒充抗议者。这名线人最后竟成为丹佛地区抗议者领导人之一，并鼓动暴力抗议。FBI还打算在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市也如法炮制，安插一名抗议者。阿伦森表示，有抗议者回忆称，温德克是一名白人壮汉，他吹嘘自己曾在海外作战，学习过军事技能，在抗议活动中，他的外号叫“教官”。其实不久之后，就有抗议者发现温德克可能是线人，温德克录制了一段视频进行回应，在视频中，温德克威胁要“杀掉每个人”。温德克还曾要求一名抗议者为他买枪，将近一年后，这名抗议者遭到逮捕，理由是违反枪支法律，向重罪犯转让枪支。据美国《每日野兽》2月报道，该报证实了阿伦森的文件，温德克原本威胁要起诉阿伦森，而得知阿伦森手中握有证据后便作罢了。该报还发现，温德克与奥罗拉市警察局、丹佛市警察局建立了工作关系。在抗议活动中，温德克的激进行为让不少抗议者都感到不舒服，他鼓动破坏政府大楼，他组织的这些暴力活动最后总会引来警察，但他每次总能成为“漏网之鱼”。

　　英国《卫报》在2月的报道中指出，FBI玩这一套已是屡见不鲜。FBI首任局长埃德加·胡佛就曾指示特工“揭私、扰乱、误导、抹黑或以其他方式镇压”美国持不同政见的政治团体，尤其是非裔美国人政治团体。FBI最喜欢的伎俩之一就是让卧底散布谣言，称抗议团体领袖也是FBI卧底。这种手段就曾被用来对付美国黑人民权团体“黑豹党”，如今又被用来打击“黑人的命也是命”运动中。温德克在自己的身份将被拆穿时，在抗议者中散播了怀疑的种子。抗议者对是否存在其他线人感到担忧，抗议团体之间的团结遭到严重打击，彼此难以信任。

　　除了利用卧底充当耳目，美国政府也动用大量资源对抗议者实施监控。据《纽约时报》今年5月报道，FBI动用“702条款”进行监视，搜索了133名抗议者的身份信息，以检查是否有“与反恐相关的信息”。不过后来发现，二者并没什么关系。“华盛顿公民责任与道德组织”网站2021年刊文称，美国缉毒局（DEA）批准了超过50起秘密监控行动，他们与当地警局合作，提供空中、车辆乃至卧底支持。另据科技网站The Verge2022年报道，FBI还在西雅图动用“地理围栏搜查令”，向谷歌索取抗议者的手机信息，包括GPS数据、WiFi和蓝牙信息等，以此来定位抗议者，谷歌同意将相关数据移交给FBI。

　　美国情报机构对抗议者的监控也不是从2020年才开始的，据“截击”2018年报道，2014年，美国也曾兴起“黑人的命也是命”运动，FBI便密切跟踪活动人士，并对相关车辆、住所进行监视。并且，FBI还曾撰写过一份“黑人身份极端分子”的报告，将矛头直指黑人活动人士。《外交政策》2017年报道称，多名学者认为这份报告具有种族主义意味，FBI试图将不同团体、个人纳入到某种“意识形态”下，并视为一种威胁。

　　针对黑人抗议活动，美国政府还动用了暴力机关的力量。首先就是不合规的逮捕。据美国全国公共广播电台（NPR）2020年报道，联邦执法人员使用没有警车标识的车辆在波特兰拘留抗议者。多个视频显示，警察开车冲向人群，在没有解释原因的情况下逮捕了一些人，然后驱车离开。时任国土安全部代理副部长肯·库奇内利承认了这一行为，辩称这样做是为了保证警察安全。时任ACLU临时执行主任詹恩·卡森认为，用没有标识的车辆抓人，这种行为是“绑架”。并且，虽然警察声称逮捕是为了保护政府财产，但一些根本没有靠近政府大楼的抗议者也被逮捕。一名抗议者表示，他没有在政府大楼上喷漆或是用激光笔照射警察，但仍被拘捕，警察也没有告诉他原因。在被“扔进”一辆货车后，他全程都被蒙住面部，个人物品被警察搜查。

　　再就是不成比例的警力部署。据美国全国广播公司（NBC）2021年报道，在“国会山骚乱”事件中，当时的代理国防部长米勒仅仅批准部署不到6200名国民警卫队士兵，而在“黑人的命也是命”运动中，仅5月下旬全美范围内就有4.3万名国民警卫队士兵被投入部署。美联社2021年报道称，在“黑人的命也是命”运动中，警察使用催泪弹、橡皮子弹、并与抗议者肉搏，累计超过1.4万人被捕。

　　美国在别国煽动骚乱，动机往往是颠覆政权、破坏稳定，而当别国政府作出正常反应，美国便扯起“民主”“人权”大旗，为暴徒声援助威。而当美国国内黑人民权团体确实面临巨大不公，通过抗议方式反对警察暴力执法、反对种族歧视，美国政府却如临大敌，百般阻挠破坏，“民主”“人权”的口号忘得一干二净。如此“双标”，美国的“美丽风景线”还怎么在全世界推销？

　　（文/何所忆）

(责编：于洋、刘慧)

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