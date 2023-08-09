新华社北京8月9日电 外交部发言人9日就日本政客麻生太郎窜台妄言答记者问。

有记者问：据报道，日本自民党副总裁、前首相麻生太郎近日窜访台湾，同蔡英文、赖清德等人会面，并在台发表演讲称台海及地区不可发生战事，当前应做好发挥强大威慑力和进行战斗的心理准备。请问中方对此有何评论？

发言人表示，日本个别政客不顾中方坚决反对，执意窜访中国台湾地区并大放厥词，渲染台海局势紧张，挑动对立对抗，粗暴干涉中国内政，此举严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，严重践踏国际关系基本准则。中方已就此向日方提出严正交涉，予以强烈谴责。

“台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容外部势力干涉。”发言人指出，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，对台湾人民的反抗残酷镇压，犯下罄竹难书的罪行，对中国负有严重历史罪责，最应该做的就是反躬自省、谨言慎行。日本政客窜台言必称战，摆出唯恐台海不乱的架势，是想把台湾民众推向火坑。“中国早已不是1895年签订《马关条约》时的清政府，日本个别政客又哪来的资格和底气在台湾问题上说三道四！”

发言人强调，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是不可阻挡的历史大势。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。我们严肃敦促日方深刻反省侵略历史，恪守一个中国原则和在台湾问题上所作承诺，不得以任何方式干涉中国内政，不得以任何方式为“台独”分裂势力撑腰打气。我们也正告台湾当局，“台独”完全是死路一条，媚日卖台只会祸害台民众，任何勾连外部势力谋“独”挑衅的行径都注定以失败告终。

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