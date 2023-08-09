国际问题观察员 邢宇

近期，“全球南方”成为国际社会炙手可热的话题。“全球南方”由“南方”发展而来，二十世纪五六十年代，一些从殖民枷锁中解放、走上独立发展道路的发展中国家开始使用“南方”概念。这些国家地理上多位于地球南部，相互之间合作被称为“南南合作”。“全球南方”则是这一概念的拓展延伸，是指经济相对落后的发展中国家，具有非西方、反干预、谋发展的政治属性。中国是世界上最大的发展中国家，是“全球南方”大家庭的当然成员！

但是美国却质疑我发展中国家身份，鼓吹中国不是发展中国家，不是“全球南方”成员。日前，美国国会参议院外委会通过“结束中国发展中国家地位”法案，要求取消中国发展中国家地位。与此同时，美西方领导人频繁到访发展中国家，加紧布局“全球南方”。美国主导的七国集团（G7）今年在日本广岛召开峰会，除西方国家外，邀请印度、巴西、越南、印尼、科摩罗和库克群岛等发展中国家领导人以观察员身份出席，意在显示这些国家是“全球南方”的代表。

美国一方面加大对“全球南方”拉拢力度，另一方面竭力否认中国发展中国家地位，将中国排除在“全球南方”之外究竟意欲何为？

通过美国如同“热锅上蚂蚁”一样着急的操作，我们可以清楚地看到美国维护既有霸权和秩序的紧迫感和危机感。由于越来越多南方国家对美国说“不”，美国需要重新平衡全球秩序，将争取“全球南方”视为秩序竞争成败关键，既加强与“全球南方”合作，又遏制打压、规制同化“全球南方”。美国想给中国戴上“发达国家”帽子，其真正意图是要中国承担超出自身能力范围的国际责任，挑拨分化中国与发展中国家关系，遏制中国发展。然而，中国属不属于发展中国家，是否为“全球南方”一员，岂由美国说了算？

独立自主是“全球南方”的政治底色。纵观人类历史，没有一个民族、一个国家可以通过依赖外部力量、照搬外国模式、跟在他人后面亦步亦趋实现强盛和振兴。发展中国家多有被侵略、被奴役的血泪史，深知独立自主的重要性。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，反对霸权主义和强权政治，维护国际公平正义，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱，这也正是广大发展中国家的共同心声。中国提出全球文明倡议，与发展中国家共同弘扬全人类共同价值，倡导尊重文明多样性，反对意识形态划线和阵营对抗，支持各国根据自身国情探索发展道路，尊重各国人民选择的社会制度，加强治国理政交流互鉴，推动共建人类命运共同体，为人类进步作出贡献。

发展振兴是“全球南方”的历史使命。新中国建立后，我们就坚定地与其他发展中国家站在一起，通过共同发展解决面临的问题。进入新时代，中国坚持把发展置于国际议程中心位置，进一步凝聚促发展的国际共识，维护发展中国家正当发展权利。中国在规则制定、全球治理、地缘冲突、气候变化、粮食能源危机等方面始终帮助发展中国家获得平等发展的权利，在新一轮全球治理体系变革中扩大“全球南方”国家的话语权和代表性，维护好共同利益。中国相继提出“一带一路”倡议、全球发展倡议，践行共商共建共享，紧扣发展中国家最迫切的民生需要，在减贫、粮食安全、工业化、互联互通等重点领域推进务实合作，给其他发展中国家带去了实实在在的福祉。中国成功推进和拓展中国式现代化，打破“现代化=西方化”的迷思，为其他发展中国家独立探索符合本国国情的现代化道路提供了重要借鉴。

公道正义是“全球南方”的共同主张。唯有坚持公道正义才有持久和平。习近平总书记曾说过：“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”当世界和平与安全受到威胁时，发展中国家则是最大受害方。中国是世界上唯一将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家，始终是世界和平稳定的“压舱石”。中国提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，为世界和平与安全发挥积极作用。乌克兰危机全面升级以来，中国始终秉持公理和道义，积极劝和促谈，得到了国际社会的普遍认同和赞誉。随着中国积极斡旋推动沙特和伊朗复交，中东地区掀起了“和解潮”。谁是真正负责任的大国，谁真正心系发展中国家，国际社会看得清清楚楚。

这么多年来，一些国家总想在中国和其他发展中国家之间打楔子，搞小动作，但都改变不了中国属于发展中国家这个事实，也冲淡不了中国同其他发展中国家的深厚情谊。中国离不开发展中国家，发展中国家也需要中国。不管发展中国家这个队伍叫什么名字，中国始终都是其中不可或缺的当然成员。

(责编：于洋、刘慧)